El papá de Jesica Cirio había anticipado el escándalo con Martín Insaurralde: «Es difícil»

En medio del escándalo por las fotos de Martín Insaurralde con Sofía Clerici compartiendo un viaje por la costa del Mediterráneo en un expensivo yate, volvieron las palabras de Horacio Cirio, el papá de Jesica Cirio, quien había anticipado que ambos «son muy diferentes».

El comentario de Horacio Cirio tuvo repercusión cuando comenzaron los rumores de separación entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde, en abril pasado, momento en que la información era desmentida por el entorno de la pareja.

Horacio Cirio, entonces, fue crítico respecto de la relación entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde. “Para mí no es ninguna novedad porque yo desde el principio sabía que no era una persona para Jésica este muchacho por un montón de cosas”, disparó en ese momento en dialogó con Juan Etchegoyen.

Y continuó: Jesica Cirio y Martín Insaurralde “son muy diferentes, las ocupaciones y los horarios que tienen ellos. Él se dedica a la política, es lo que más le interesa, creo que otra cosa no le interesa. Y ella vive trabajando, o sea que es difícil para los dos convivir”.

Además, el hombre que actualmente no tiene relación con Jesica Cirio se refirió a otras parejas de la conductora de «La Peña de Morfi» y destacó que ninguno se parecía a Martín Insaurralde. “Capaz en su momento ella necesitó contención, porque más o menos cuando lo empezó a conocer fue cuando empezaron los problemas conmigo”, señaló Horacio Cirio.

El papá de Jésica Cirio aseguró que no le veía futuro al matrimonio de su hija: “No sé si pensé que iba a durar dos días, pero que no iba a ser para toda la vida, lo hubiera afirmado” concluyó.

Jesica Cirio aseguró que Martín Insaurralde tiene otra amante famosa

Tras conocerse las escandalosas fotos de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici, a bordo de un lujoso yate en las costas de Marbella, Jesica Cirio quedó en medio del escándalo tras divorciarse del exfuncionario de Axel Kicillof. En ese contexto, la conductora de «La Peña de Morfi» no dudó en asegurar que el intendente de Lomas de Zamora tiene otra amante, lo que generaría una nueva bomba.

La versión la señaló Paula Varela, periodista de «Socios del Espectáculo», quien habló con Jesica Cirio en las últimas horas al respecto. Sin embargo, la panelista no quiso dar nombres sobre quien sería la tercera en discordia en este contexto.

«Me tiró el nombre de otra amante de Martín (Insaurralde). Ella me da un nombre, de una relación que tuvo este último año, cuando estaba con ella” indicó Paula Varela, picante. Y detalló: “La otra persona es muy conocida. Pero ella no sé si quiere que dé el nombre. Sería un escándalo. Ya estuvo con otro político. Esto a Jésica (Cirio) se lo dice un abogado cercano”.

Por su parte, su compañera Mariana Brey sumó más datos respecto de la otra mujer que estaría con Martín Insaurralde, a la par de Sofía Clerici. Se trataría también de una relación consolidada en el último tiempo, con alguien que es muy cercana a a Jesica Cirio.

«Es alguien que Jesica (Cirio) conoce mucho, comenzaron juntas. Es rubia también, pero habría que hablarlo con ella» concluyó Mariana Brey al respecto.