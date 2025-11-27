Cris Morena sobre la muerte de su nieta Mila: “El número ocho me persigue”

Cris Morena habló públicamente por primera vez tras la muerte de su nieta Mila y su testimonio dejó una sensación de impacto absoluto. Al revivir el hecho, reveló una coincidencia dolorosa que la une, de manera inquietante, con la muerte de su hija Romina Yan.

Mila, de 13 años, falleció en agosto en Miami luego de un accidente acuático: una barcaza chocó contra un velero, la embarcación se hundió y seis personas quedaron a la deriva. Entre ellas estaba la hija de Tomás Yankelevich.

La frase más dura de Cris Morena tras la muerte de su nieta: “Fue un segundo, fue tremendo”

En un streaming, Cris decidió poner en palabras aquello que hasta ahora había guardado en silencio. Aún conmovida, contó que su prioridad es sostener a su familia:

“Me importa mucho cuidar a mi hijo Tomás, a Sofía, a mi nieto Inti… que estén juntos, apoyándose.”

Fue entonces cuando reveló un dato que dejó perplejos a todos: “Viví una experiencia muy similar, el mismo día. No el mismo mes, pero el mismo número. El ocho me persigue.”

Ese número la atraviesa: es el mes en que murió Romina y el día en que murió Mila. Un patrón que la productora reconoce como una marca dolorosa que vuelve una y otra vez.

Cris habló también de la presencia emocional de ambas: “Yo hablo de la presencia de la ausencia. Ella está presente permanentemente con nosotros.”

Del mismo modo en que alguna vez sintió señales de su hija, contó que hoy su familia percibe lo mismo con Mila: energías, guiños y momentos que aparecen sin explicación.

Sobre el proceso de duelo, fue categórica: “No puedo explicar el dolor, ni puedo explicar la pérdida. Los seres humanos queremos entender todo, pero eso aparece muchos años más tarde.”

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando mostró su único tatuaje: el número 28.

Explicó que allí conviven el 2, el 8 y el símbolo del infinito, una forma de materializar las “muchas causalidades y casualidades” que atraviesan la historia de las mujeres de su familia.

Recordó a sus antepasadas —abuelas, bisabuelas, tatarabuelas—, mujeres marcadas por dolores profundos que, aun así, lograron brillar.

Cris sintetizó lo que siente su familia desde la tragedia en una frase que expone toda la crudeza:

“No se puede explicar. Fue un segundo. No es una enfermedad, no es algo que pudimos manejar. Fue tremendo.”

Finalmente, contó que en su casa tiene un cuadro con las caras de toda su familia y que cada mañana conversa con esa imagen como un modo íntimo de sostén y conexión.

Con información de NA