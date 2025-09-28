El emotivo mensaje de Cris Morena para Mila Yankelevich y Romina Yan: «Una parte de mi vida …»

A dos meses de la trágica muerte de Mila Yankelevich, Cris Morena sorprendió a sus seguidores en Instagram al dedicarle un emotivo mensaje junto a un video tanto a su nieta como a Romina Yan. Recordemos que este 28 de septiembre se cumplen 15 años del fallecimiento de su hija.

¿Qué escribió Cris Morena para Mila Yankelevich y Romina Yan?

«Ro y Mila: Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias», comenzó la productora junto a un emotivo video y sumó: «Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas…».

«Duele y como duele… pero también son mi ‘superpoder’ porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos!», continuó Cris Morena sobre Mila Yankelevich y Romina Yan, y cerró el posteo diciendo: «La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno!! Y con todo!! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida!! Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor».

¿Cómo fue la despedida de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena?

Tomás Yankelevich y Sofía Reca se reunieron junto a sus familiares y amigos para despedirse de su pequeña hija de 7 años, Mila Yankelevich, quien falleció tras una tragedia en Miami.

Luego de que se diera a conocer la triste noticia, Cris Morena viajó desde Argentina rumbo a Estados Unidos para acompañar a su hijo y a su nuera, así como lo hizo Gustavo Yankelevich, quien se encontraba de viaje en Italia.

En este contexto, el periodista Gustavo Méndez reveló mediante su cuenta de Instagram: “Ayer (por el jueves 31 de julio) despidieron a Mila Yankelevich en la casa de sus padres en North Beach, Miami. Fue una ceremonia íntima: familiares de ambos lados, de Tomás y de Sofía, muy pocos amigos”.