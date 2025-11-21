«Lo sufrió mucho»: el nieto de Cris Morena habló del acoso a su abuela

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, puso palabras al impacto emocional que generó el acoso que la productora, Cris Morena, viene sufriendo desde hace al menos cinco años.

“La acompañamos hace años”: el relato de Valentín Yankelevich sobre el acoso a Cris Morena

“Esto viene hace bastante, no es una novedad para nosotros. La venimos acompañando hace mucho tiempo”, dijo Valentín, marcando el tono de una problemática que, tal como confirmó la Justicia esta semana, escaló hasta niveles preocupantes.

Valentín describió con claridad cómo vivieron puertas adentro la escalada del hostigamiento: “Le damos contención. No la pasó bien, pero siempre se apoyó en nosotros”, aseguró.

Aunque intentó preservar la intimidad de su abuela, admitió que fueron “varias” las situaciones de acoso, y que el impacto emocional aún persiste.

“Si te hablo de miedo, te hablo de algo puntual. No sé si vive todos los días con miedo, pero sí sé que la situación fue muy dura”, dijo con cautela en Desayuno Americano.

Aun así, destacó la fortaleza de Cris: “Mi abuela es una mujer muy fuerte. Estoy seguro de que ahora está más tranquila porque se tomaron cartas en el asunto”.

Antes de finalizar su testimonio, Valentín dejó clara la gravedad del daño emocional que la situación provocó en Cris Morena:

“Lo sufrió mucho. Esto es una locura de una persona que tiene problemas. Yo solo acompaño a mi abuela”, concluyó.

Mientras la investigación sigue en manos de la Justicia, la familia mantiene la reserva y el acompañamiento, intentando que el avance judicial traiga finalmente alivio después de años de hostigamiento silencioso.

El caso judicial

La Justicia avanza sobre el acusado, Leandro Lo Giudice, un hombre de 51 años que, según la causa, hostiga a la productora desde hace cinco años.

El fiscal José Sylvie y la jueza María Julia Correa ordenaron un allanamiento en Lanús, donde la Policía de la Ciudad secuestró material perturbador:

Anotaciones con el nombre de Cris Morena,

Recortes de revistas con sus ojos recortados,

Un celular y una computadora que ahora serán peritados.

Según fuentes de la investigación, el hombre ya tenía una restricción de acercamiento, pero la habría incumplido en reiteradas ocasiones.

Por esa razón, como nueva medida, se le colocó una tobillera electrónica por seis meses para asegurar el cumplimiento del perímetro fijado.

Un video emitido en A la Tarde mostró recientemente al acusado merodeando por la vereda de enfrente de la casa de Cris, un episodio que reavivó el miedo familiar.

Con información de NA