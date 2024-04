Cristian Castro, otra vez separado: «Es muy difícil estar con alguien así»

La historia de amor entre Cristian Castro e Ingrid Wagner llegó a su fin, a menos de un mes de comenzado el romance. Así lo revelaron en Mediodía Noticias, el programa que se emite en El Trece.

“Estoy segura de que no me fue infiel, solo que no puedo con tanto. Es muy difícil estar con alguien así, tan famoso. No puedo seguirle el ritmo”, habría dicho la tucumana a diversos medios, según detallaron en el programa.

“Ella estaba como muy encomendada a seguirlo porque lo quería acompañar a los recitales”, dijo la periodista May Martorelli al presentar la noticia. Y cerró, con humor: “No llegó, no se pudo”.

De esta manera, la relación entre Cristian Castro e Ingrid Wagner llegó a su fin tras sus románticas vacaciones en Europa. El cantante volvió a tener otra sorpresiva separación, a tan solo 20 días de haber confirmado su relación con la abogada.

¿Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona reconciliados?

Daniel Osvaldo y Giannina Maradona se habrían reconciliados. La segunda oportunidad entre ambos llega luego del fugaz romance que el exfutbolista tuvo con la periodista Daniela Ballester.

Según el periodista Gustavo Méndez, el exjugador de Boca y la diseñadora fueron vistos juntos en un vehículo. Las imágenes fueron replicadas en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece.

“Se los vio a Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona circular con el Mercho (auto Mercedes Benz) del exjugador por Avenida Alsina y Maipú en Banfield. Hasta que se detuvieron”, detalló Méndez.