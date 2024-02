Cristian Castro y Mariela Sánchez aparecieron luego de separarse: «Se terminó la historia»

La relación entre Cristian Castro y la cordobesa Mariela Sánchez tuvo un repentino final este fin de semana. Así lo anunció el periodista Pablo Layus en «Intrusos» y luego fue confirmado por Mariela.

Rápidamente los rumores sobre los motivos de la separación comenzaron a surgir: se habló de infidelidades, escenas de celos y hasta maltrato verbal. Sin embargo, nada de esto fue confirmado por ninguno de los dos.

Tras la escandalosa separación, el cantante mexicano apareció en público y habló brevemente con la prensa, tras su llegada a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. «Se terminó la historia» contestó de manera contundente cuando se le consultó sobre el drama.«Es difícil ser cantante» afirmó Castro cuando le consultaron los motivos de la ruptura.

Además, aclaró que ella jamás le revisó el celular: «Ella es una chica muy buena. La verdad es que fue todo tranquilo. Solamente no se pudo más. Lamentablemente, lo hablamos y terminamos todo bien» afirmó.

Por su parte, la empresaria cordobesa también habló con los medios, recién llegada a Argentina. “No quiero hablar del tema, de nada. Todavía no estoy bien. Estoy triste así que prefiero no hablar. Yo no tengo que hablar. Yo hablaba al lado de Cristian, nada más. ¿A quién le puede importar mi vida?” comentó Mariela.

Además, aclaró que su familia se lleva bien con el cantante mexicano. «Mi familia tiene buena relación con Cristian, a él lo quieren mucho. Todavía ni hablé con ellos, no saben nada.” dijo. Tampoco desaprovechó la oportunidad para decir que Verónica Castro, madre de Cristian, no tuvo nada que ver en la separación.

«Con ella está todo excelente, es muy respetuosa, es bárbara ella. Está todo bien, todo bárbaro. No hubo ninguna discusión con Verónica, para nada, excelente ella” comentó Sánchez. Por ultimo, esquivó hablar sobre los rumores que apuntaban a fuertes escenas de celos en la relación. “Cualquier hombre tiene celos, pero de eso no voy a hablar nada” expresó.