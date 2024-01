Cristian Castro tiene nueva novia: quién es Mariela Sánchez

Cristian Castro viajó a Villa Carlos Paz y confirmó que está en pareja con una mujer cordobesa. Se trata de Mariela Sánchez, quien tiene una inmobiliaria muy importante y le alquila propiedades a varios famosos.

El cantante estaba buscando hospedaje, descubrió a Mariela, se enamoró y le alquiló una casa. Ayer por la noche se mostraron juntos por primera vez durante una salida nocturna al teatro.

«Vine a encontrarme con mi novia, que es una chica de Carlos Paz, es muy linda. Me alquiló la casa y dije ‘¿con la casa vendrá la chica?’. Sinceramente, la alquilé por la chica. Es muy trabajadora y estoy muy contento de tener un noviazgo lindo. Ya tenemos que sentar cabeza, me regañó la madre y me pidió que la blanquee. Les prometo que con esta me voy a quedar», le dijo Cristian Castro a Intrusos.

«Por suerte pude conocerla, es muy seria, la veo trabajar todos los días y levantarse muy temprano», contó Cristian, sonriente y de la mano con su nueva novia.

Cristian Castro criticó a la CGT y apoyó a Javier Milei

Cristian Castro criticó la decisión de la CGT de realizar un paro general contra las medidas económicas del presidente Javier Milei. Lo hizo al concederle una entrevista a Clarín.

«Me impresiona que a tan poco de asumir un mandatario, que tomó las riendas de un país en descenso, ya el grupo de sindicalistas, ¿cómo se llama? Ah, la CGT… ¿Cómo es que le quiere hacer un paro general? Me parece muy desmedida la reacción, pero no quiero pecar de entrometido», disparó.