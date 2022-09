Cuánto dinero pide Tamara Báez, ex de L-Gante, a cambio de una entrevista

Luego de varias crisis, parece que esta vez la separación de L-gante y Tamara Báez es definitiva. Mientras el cantante se muestra muy cerca de Wanda Nara, la madre de su hija Jamaica comparte su malestar en las redes sociales. Sin embargo a la hora de dar una entrevista, la joven impone exigencias económicas.

Sorprendido por sus requerimientos, Ángel De Brito compartió en sus redes sociales un chat entre la producción de LAM y la persona que maneja la prensa de Tamara. «Tiene que ser bueno el pago. Ella es cero mediática. Tiene que ser megatentador, si no es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar que hablar de nadie», se lee en la imagen.

Y cuando el productor en cuestión pregunta cuánto dinero pide Báez, su representante responde: «Por menos de 5000 dólares no va a dar notas«. Por su parte, De Brito comentó: «5000 dólares Qatar pide la ex de elegant por la nota«. Lío Pecoraro le respondió que a él le llegaron a pedir 8000 dólares a cambio de una nota exclusiva.

Por el momento, ningún programa accedió a la exorbitante suma de dinero que pide Báez, pero mientras tanto, ella sigue la supuesta relación entre su expareja y Wanda en las redes. «Lo busca desde que estábamos juntos. Entonces, si lo vas a entretener, hacelo bien y que a mí no me haga pasar por estas cosas«, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una conversación en la que el cantante reacciona mal al enterarse que se va a ver con otro chico.

Además, encaró directamente a Wanda en una transmisión en vivo de Kennys Palacios, su estilista e íntimo amigo. «Qué buena onda que tenés, Wanda Nara. Esas señas que hiciste. ¿Te acordás que te las hacían a vos por la China? Cara dura, ni respeto», planteó, luego de ver que la investigadora de ¿Quién es la máscara? hacía un gesto de «cuernos» con sus dedos.

