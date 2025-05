Da pelea: el rating de Carmen Barbieri en su tercer programa en El Nueve

Con Carmen, el magazine conducido por Carmen Barbieri en Canal 9, en su tercera emisión subió un poco, y repunto con respecto a la baja de 6 décimas del martes.

Este miércoles 28 de febrero midió 2.3 puntos, así subió 5 décimas con respecto al día anterior pero de todas maneras quedó cuarto en su franja.

Esta nueva propuesta se sigue acomodando y da pelea desde un canal que intenta reconstruirse en busca del rating perdido.

Otro ex El Trece llega a Canal 9

Lugo de la llega de Carmen Barbieri a las tardes de lunes a viernes, El Nueve sigue renovando su programación, también los fines de semana, y también con un ex El Trece.

Desde este Sábado, a las 22hs, llega el Rifle Varela a la pantalla de la emisora de Víctor Santa María con un ciclo llamado Punto de Quiebre.

Pero a pesar de su referencia al tenis, el ex TN esta vez no se dedicará a los deportes, sino a la política. En un spot que ya se puede ver al aire el ex “Robin” de Sergio Lapegüe promete decir las cosas “sin vueltas, sin filtros, con un equipo analítico y comprometido”.