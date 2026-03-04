Dante Spinetta rompió el silencio sobre los rumores con Griselda Siciliani: “Es todo mentira”

El cantante Dante Spinetta reaccionó con dureza ante los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la actriz Griselda Siciliani. A través de sus redes sociales, el músico desmintió la versión y aseguró que está soltero y que no mantiene ningún tipo de relación con la actriz.

El furioso descargo de Dante Spinetta tras ser vinculado con Griselda Siciliani

La aclaración llegó después de que la instagrammer Pochi, de la cuenta Gossipeame, compartiera una imagen en la que se veía a una persona saliendo de la casa de Siciliani y sugiriera que se trataba del artista. A partir de esa publicación, el rumor comenzó a circular y generó múltiples consultas de los medios.

Frente a la repercusión, Spinetta decidió grabar una serie de historias en Instagram para desmentir la información. “¿Cómo andan, locos? ¿Todo tranca? Bueno, estoy haciendo esta story para aclarar esta situación del supuesto romance que tengo. Me estuvieron llamando todo el día de los medios para hablar de esto y la verdad es que no hay mucho que decir. Es todo mentira”, expresó.

El músico explicó que decidió salir a hablar porque le preocupó la forma en que se difundió el rumor. “Yo estoy soltero, no tengo nada que ocultar, pero lo que me llamó la atención es que pongan una foto de una persona random y digan que soy yo. Inventan algo, empieza a replicarse y de repente parece que fuera real”, sostuvo.

En su descargo también envió un mensaje directo a los portales que replicaron la versión. Según señaló, la situación llegó a generarle preocupación porque considera que pueden instalarse versiones sin fundamentos.

“Por eso me veo en la obligación de aclararles que con Griselda nunca pasó nada. La conozco hace mil años y hace más de diez años que no la veo en persona”, concluyó el artista, intentando cerrar definitivamente la polémica.