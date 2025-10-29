Darío Barassi contó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Me hice un poco de pis” 

Darío Barassi compartió fotos de su encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. A pura emoción, el conductor se mostró como un fanático más y les agradeció a los futbolistas por el gesto.

La reacción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi

“Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias, hermanos, por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos. Orgullo nacional que sean nuestros”, escribió junto a una seguidilla de fotos.

Acto seguido, les habló a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram. “Ustedes saben que tengo menos fútbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción. Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cagón y no me subí a nada en Disney, de que @antonelaroccuzzo es una genia y de que el show de @tinistoessel es un fuego”, comentó sobre el encuentro.

Con la emoción a flor de piel, repitió: “Los admiramos, hermanos”. “Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, cual gordo fan, modo Justin es de piscis. Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte porque estaba nervioso”, bromeó.

A modo de cierre, aseguró: “En fin. Necesito una burga y playa para procesar lo vivido. Leo/Ro y todos los que ayudaron a que este encuentro suceda, mi peso en gracias. Es decir, 87 kilos en gracias”. “Déjalo ahí. Qué felicidad”, concluyó.