A Rusherking le preguntaron por sus ex Ángela Torres y La China Suárez: “No reniego de mi pasado»

Rusherking abrió un restaurante de pastas en Palermo y se animó a cocinar en vivo para el programa Puro Show. El cantante, de 25 años, explicó que puso una franquicia de un restaurante de pastas que descubrió en nueva York.

“Vengo de Santiago del Estero, de no tener nada. Al principio mi familia no entendía nada, pensaron que estaba boludeando. Fue todo una locura y se fue dando. Después me empezaron a bancar y ahora están orgullosos”, contó sobre sus comienzos en la música.

“Muchas veces quise tirar la toalla, es un sueño muy ambicioso querer vivir de la música. Cuesta muchísimo ser artista. Estoy orgulloso de llevar la bandera de mi provincia. Estoy muy contento y valoro mucho lo que tuve que pasar”, continuó.

El artista dijo que en más de una oportunidad salió perjudicado con los contratos. “Me cagaron mil veces con los contratos. Llegás con un montón de sueños siendo chico y te proponen el cielo. Son cosas de las que uno aprende”, explicó.

Al ser consultado por sus exnovias famosas, Ángela Torres y La China Suárez, dijo que a su restaurante “invitaría a cualquiera de mis ex. No tengo problema con nadie”.

Le preguntaron a cuál de las dos prefiere, pero dejó en claro que no retomaría ningún vínculo del pasado: “Pero prefiero conocer a alguien nuevo”.

Después habló en Intrusos y continuó hablando del tema: “Es un tema del pasado que ya superé, hoy manejo la exposición con tranquilidad. Mi música es la prioridad siempre, estoy enfocado en mí. Uno no elige de quién enamorarse, sin pensar si es famosa o no”.

“No reniego de mi pasado y cada relación que tuve fue una experiencia. Si encuentran el amor, estoy feliz”, siguió.

Por último, se refirió a las declaraciones de Ángela Torres, que contó que gastaba más de lo que podía para estar a su altura: “Me dolió un poco porque se malinterpretó y yo cuando estoy enamorado lo doy todo. Le mandé un mensaje y no me contestó. Para mí se dio cuenta que flasheó”.