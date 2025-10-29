Martín Fierro de Streaming: Luis Ventura, furioso con Migue Granados y Nico Occhiato

Luis Ventura es el presidente de Aptra y no para de sumar nuevas entregas de Premios Martín Fierro. En breve, llegará la entrega de lo mejor del streaming y él está muy enojado por las actitudes de Migue Granados y Nico Occhiato. Los detalles en esta nota.

Luis Ventura, enojadísimo con Migue Granados y Nico Occhiato

“Vamos al grano un poquito, porque qué quilombo que hay con Migue Granados y con Nicolás Occhiato. ¿Quién es el culpable de todo este escándalo?”, le preguntaron y Luis Ventura, un poco enojado, respondió.

“Dejame que me informe, no quiero hablar boludeces. Yo ya no estoy hablando como periodista, estoy hablando desde un lugar dirigencial de una entidad que está organizando un montón de cosas y dentro de esa organización hay una cara visible adentro de la directiva que es la mía, ¿no? Entonces no quiero estar hablando boludeces”, contestó.

“Se filtró la lista de los que iban a participar, de los que iban a hacer la transmisión oficial para dar todos los ternados y no habían avisado a Luzu”, le explicó el cronista.

“¿Quién determinó esa lista? No lo vi, no vi ninguna lista. ¿Quién es el presidente de Aptra? Entonces, ¿quién tiene que autorizar? A mí, donde me rompan las pelot…, levanto el premio. Y si no, me voy, ¿a vos te parece que yo voy a estar en el cotilleo de lo que dice uno o el otro? Papi, Aptra organiza los Martín Fierro. Es Aptra, entiéndalo, Aptra. Si usan al Martín Fierro, Aptra es la responsable. Entonces la decisión es la de Aptra, nadie más”, expresó.

“¿Te molestó que se filtre la lista?”, le consultaron, y el periodista respondió: “No, me molestó que hagan boludeces y que me puenteen. Si hay una lista y yo no la sé, entonces no puedo autorizar algo que yo no lo conozco. Estoy enojado, punto”.

