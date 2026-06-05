Quién es Viru, el gran amor del Indio Solari, quien lo acompañó durante más de 40 años

La muerte de Carlos «Indio» Solari a los 77 años despertó una enorme ola de homenajes y también renovó el interés por conocer aspectos de la vida privada del músico que siempre eligió mantenerse lejos de la exposición mediática. En ese recorrido aparece una figura clave: Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, la compañera que estuvo a su lado durante más de cuatro décadas.

Según recordó Ciudad Magazine, la historia de amor entre ambos se convirtió en una de las más sólidas y discretas del rock argentino, marcada por la fidelidad, el bajo perfil y una vida compartida lejos de los reflectores.

Cómo nació la historia de amor entre el Indio y Viru

De acuerdo con la información publicada por Ciudad Magazine, la pareja se conoció en 1981, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzaba a consolidar su identidad dentro de la escena musical argentina.

Desde entonces construyeron una relación que se mantuvo alejada de los medios y de la exposición pública que rodeaba al cantante. Mientras la popularidad del Indio crecía hasta convertirlo en una figura de culto, Viru eligió permanecer en un segundo plano, acompañándolo en cada etapa de su carrera.

Una familia lejos de los flashes

Fruto de esa relación nació Bruno Solari, el único hijo de la pareja, en el año 2000.

A lo largo de los años, el músico y su compañera apostaron por una vida tranquila y reservada. Durante las últimas décadas se instalaron en Parque Leloir, donde llevaron adelante una rutina alejada de la atención mediática que siempre generó la figura del exlíder de Los Redondos.

Según destacó Ciudad Magazine, Viru fue además uno de los principales pilares del artista durante los años en que enfrentó el Parkinson, enfermedad que él mismo hizo pública en 2016 y que lo llevó a reducir progresivamente sus apariciones públicas.

El mensaje que emocionó a los fanáticos

Aunque pocas veces habló sobre su vida personal, Viru compartió tiempo atrás un mensaje que permitió asomarse a la intimidad de una relación que atravesó más de 40 años.

«Nos conocimos promediando el verano del año ’81. Años después, cuando escuché por primera vez Me quedo contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo», escribió.

La publicación fue ampliamente compartida por los seguidores del músico, que encontraron en esas palabras una muestra del profundo vínculo que los unió durante gran parte de sus vidas.

La mujer que estuvo detrás del mito

Mientras el Indio Solari se transformaba en una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional, Viru eligió construir su historia junto a él desde la intimidad y la discreción.

Por eso, tras la muerte del artista, su nombre volvió a cobrar protagonismo entre los fanáticos que buscan recordar al hombre detrás del ícono. Una compañera incondicional que compartió más de cuatro décadas de amor, familia y vida junto a una de las leyendas más importantes de la música argentina.