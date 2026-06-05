Qué dice el parte oficial sobre la muerte del Indio Solari y qué investiga la Justicia

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Mientras miles de fanáticos comenzaron a despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también se conoció el contenido del parte oficial que dio origen a la investigación judicial.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Ituzaingó difundió un comunicado en el que detalló las primeras actuaciones realizadas tras el fallecimiento del músico en su vivienda de Parque Leloir.

Qué informó oficialmente el Municipio de Ituzaingó

Debido a que la muerte ocurrió en el domicilio del artista, se activó el protocolo habitual para este tipo de casos y se inició una causa judicial bajo la carátula de «Averiguación de causales de muerte».

El comunicado oficial señala: «Averiguación Causales Muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identif. popularmente como Indio Solari, padecía mal de Parkinson, UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte».

La investigación quedó en manos de la UFI N°2 de Ituzaingó, que intervino para realizar las actuaciones correspondientes y determinar formalmente las circunstancias del fallecimiento.

El Parkinson, mencionado en el informe oficial

Uno de los puntos más relevantes del parte es que menciona expresamente que Solari padecía Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que el propio músico había hecho pública en 2016.

Además, el documento sostiene que, de acuerdo con las primeras actuaciones, no existen elementos que indiquen una causa de muerte diferente a las complicaciones vinculadas a esa patología.

Sin embargo, la apertura de la causa responde a un procedimiento de rutina previsto para fallecimientos ocurridos en domicilios particulares.

Cómo fueron las últimas horas del músico

Según la información publicada por Infobae y medios como PrimiciasYa, durante la mañana también trascendieron detalles sobre las últimas horas de vida del artista.

El periodista Rodrigo Alegre reveló en TN que el Indio había compartido una cena junto a sus familiares y allegados antes de ingresar a la pileta de su vivienda.

«Comió, se tiró a la pileta de su casa en Parque Leloir y cuando salió se descompensó y murió«, relató el periodista al aire.

Tras conocerse la noticia, personal de la Policía Científica trabajó en el domicilio para realizar las pericias de rigor, mientras que la Fiscalía avanzó con las actuaciones previstas por protocolo.

Un país conmocionado por la despedida

La muerte del Indio Solari provocó una inmediata reacción en el ambiente artístico y entre sus seguidores. Desde las primeras horas del día, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para quien fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Mientras continúan los homenajes, el parte oficial difundido por las autoridades sostiene que no hay indicios de otra causa de muerte y vincula el fallecimiento con el cuadro de Parkinson que el músico enfrentaba desde hacía años.