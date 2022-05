De Niro en Argentina: una mujer se quiso sacar una foto con el actor, él se negó y ella lo criticó en redes

Robert De Niro llegó el fin de semana a Argentina para filmar una serie y su presencia en Buenos Aires no pasa inadvertida. El actor vivió una situación incómoda con una mujer que le pidió una foto.

De Niro estaba almorzando junto a su familia en un restaurant y cuando salía, la mujer se le acercó mientras lo filmaba con su teléfono.

En ese momento, le preguntó en inglés si se podía sacar una foto con él. El actor se negó con un gesto, visiblemente molesto por cómo lo abordó.

Robert De Niro estaba almorzando con la familia en un restaurant de Buenos Aires. Una mujer se acerca filmándolo para pedirle una foto. Él se niega. Ella se enoja y dice: «Me dijo que no, malísimo. Tachado de la lista». pic.twitter.com/8htEzmNu4X — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) May 4, 2022

Después de la negativa, se escucha que alguien que acompañaba al neoyorquino dice «you are so rude» que significa «sos muy grosera».

La mujer, después de no conseguir su objetivo, continuó con el video y expresó: «Robert De Niro me dijo que no a la foto, malísimo. Tachado de la lista».

El actor se encuentra en el país para grabar la serie «Nada» junto a Luis Brandoni. Se estrenará el próximo año por Star+ y está dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat.