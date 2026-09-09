De qué murió Chiche Gelblung: patología de base y terapia intensiva
El histórico periodista falleció a los 82 años en el Sanatorio Mater Dei tras ingresar de urgencia con un cuadro respiratorio agudo. La grave enfermedad arterial que mantenía en alerta a su entorno íntimo y el historial de sus recientes internaciones.
Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años, tras permanecer internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei. El conductor ingresó de urgencia el lunes presentando severas dificultades para respirar, un cuadro crítico que se desprendió de una patología de base que venía deteriorando su estado físico.
Según se conoció, en los últimos meses, el periodista se encontraba bajo estricto control médico debido a una grave enfermedad arterial sistémica que no solo comprometía sus coronarias, sino que afectaba la circulación de todas las arterias de su organismo.
El estado de salud de Chiche Gelblung
La salud de Gelblung encendió las alarmas repetidas veces durante el último año, encadenando una serie de hospitalizaciones que anticiparon el deterioro de su cuadro general:
- Noviembre de 2023 (Insuficiencia renal): fue internado de urgencia en el Mater Dei por un fallo renal agudo. Durante esta hospitalización, su caso tomó alta trascendencia pública al recibir la visita personal del presidente Javier Milei.
- Abril de 2024 (Claudicación y stents): sufrió un episodio de claudicación que le impidió caminar con normalidad. Los especialistas debieron intervenirlo de urgencia para colocarle stents en una pierna con el objetivo de restablecer el flujo sanguíneo. Fue en ese momento cuando se confirmó la gravedad de su patología arterial.
- Mayo de 2024 (Caída y descompensación): un accidente doméstico agravó su fragilidad física. Tras una fuerte caída, sufrió una descompensación que obligó a ingresarlo al sanatorio Los Arcos, donde permaneció tres días bajo observación estricta.
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