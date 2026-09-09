De qué murió Chiche Gelblung: patología de base y terapia intensiva

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años, tras permanecer internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei. El conductor ingresó de urgencia el lunes presentando severas dificultades para respirar, un cuadro crítico que se desprendió de una patología de base que venía deteriorando su estado físico.

Según se conoció, en los últimos meses, el periodista se encontraba bajo estricto control médico debido a una grave enfermedad arterial sistémica que no solo comprometía sus coronarias, sino que afectaba la circulación de todas las arterias de su organismo.

El estado de salud de Chiche Gelblung

La salud de Gelblung encendió las alarmas repetidas veces durante el último año, encadenando una serie de hospitalizaciones que anticiparon el deterioro de su cuadro general: