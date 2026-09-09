Lluvia, fuertes vientos y cielos algo nublados: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre en Neuquén y Río Negro

El tiempo ingresa en una fase de variabilidad que combinará ambiente templado en los valles y la costa con episodios de inestabilidad sobre la franja andina.

Para hoy, las proyecciones meteorológicas confirman que el viento volverá a ganar protagonismo hacia la tarde en la montaña, acompañado por lluvias intermitentes y copos de nieve en cotas altas.

El cuadro de inestabilidad exige mantener las precauciones de manejo sobre las rutas nacionales 40 y 237 ante el riesgo de calzada resbaladiza por la acumulación de agua y nieve en los accesos cordilleranos.

Alto Valle: tarde templada de 18°C y brisas de 22 km/h

En Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, General Roca y los municipios del Alto Valle, el miércoles transcurrirá con clima agradable durante la tarde. La mínima partirá desde los 6°C al amanecer y el termómetro trepará hasta los 18°C en las horas más cálidas.

Prevalecerá una cobertura de cielo nublado, acompañada por brisas del sector oeste que alcanzarán los 22 km/h, sin representar complicaciones para la rutina al aire libre.

Cordillera y la costa de Río Negro: precipitaciones mixtas y ráfagas en la tarde

Las ciudades turísticas andinas de Río Negro y Neuquén mantendrán mañanas frías y condiciones inestables:

Bariloche: registrará lluvias y nevadas leves durante las primeras horas del día , repitiendo el fenómeno hacia la noche. La mínima será de 2°C y la máxima tocará los 9°C , previéndose ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante la tarde .

registrará , repitiendo el fenómeno hacia la noche. La mínima será de y la máxima tocará los , previéndose . San Martín de los Andes: presentará un panorama más calmo en lo eólico pero con cielo completamente nublado , registrando una marca mínima de 1°C y una máxima templada de 11°C .

presentará un panorama más calmo en lo eólico pero con cielo completamente , registrando una marca mínima de y una máxima templada de . Villa La Angostura: la jornada arrancará helada con 0°C de mínima y alcanzará los 9°C de máxima. Hacia la tarde ingresará un frente inestable con lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

En la capital rionegrina y la franja atlántica, el escenario acompañará el paulatino ascenso de temperatura: