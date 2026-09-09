Murió Chiche Gelblung a los 82 años: estaba internado por un cuadro respiratorio

El periodismo argentino despide a una de sus figuras más influyentes y polémicas. Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Mater Dei del barrio porteño de Palermo, donde permanecía internado desde el martes por la mañana a raíz de un fuerte cuadro respiratorio.

Murió Chiche Gelblung: el reconocido periodista falleció a los 82 años

La noticia fue confirmada por su entorno familiar más íntimo. Fue su cuarta internación en lo que va del año. Pese a que el conductor de radio y televisión trabajó de manera incansable, el último tiempo se encontraba alejado de los medios.

Chiche Gelblung consolidó un estilo frontal y sin concesiones que marcó una época en los medios.

Quién era Chiche Gelblung, un repaso por su historia y la llegada al periodismo

Nacido el 7 de febrero de 1944, Gelblung dio sus primeros pasos en los medios masivos en 1966, al sumarse a la redacción de la Revista Gente.

Su instinto periodístico lo llevó rápidamente a la primera línea de fuego, demostrando una capacidad única para la cobertura de conflictos bélicos internacionales. En 1967 Tuvo su prueba de fuego periodística al cubrir la Guerra de los Seis Días en Medio Oriente.

Entre las décadas del 70 y 80, su peso en la industria gráfica creció exponencialmente, llegando a dirigir publicaciones de enorme tirada como La Semana y ocupar cargos directivos en La Nación. Su visión innovadora también lo impulsó a ser un pionero digital al fundar el portal Minuto Uno en 2006.

La masividad absoluta de Chiche Gelblung llegó en la década del 90 a través de la pantalla de la televisión abierta. Su ciclo Memoria rompió los moldes tradicionales al combinar una agenda de estricta actualidad política con investigaciones de alto impacto popular.

El programa no solo marcó picos históricos de rating por sus debates encendidos, sino que conmocionó a la audiencia argentina con su tratamiento de situaciones paranormales, misterios sin resolver y la mítica «máquina de la mentira», construyendo un sello propio que redefinió el info-entretenimiento en el país.

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