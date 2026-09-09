Destrozaron el sistema de presentismo del hospital de Allen y Salud radicó una denuncia

Vandalizaron el sistema de presentismo del hospital de Allen y ya hay una denuncia policial. Foto: gentileza.

El sistema de control de presentismo del hospital Ernesto Accame de Allen quedó inutilizado luego de que la terminal fuera destruida de manera intencional. Por el hecho, las autoridades del nosocomio realizaron una denuncia policial y pusieron en marcha actuaciones administrativas para determinar responsabilidades.

El dispositivo forma parte del sistema de control implementado en los hospitales públicos de Río Negro como parte del proceso de incorporación de herramientas tecnológicas para registrar el ingreso y egreso del personal.

Qué pasó con el dispositivo de presentismo del hospital de Allen

Según informó el Ministerio de Salud de Río Negro, la terminal sufrió importantes daños y quedó fuera de funcionamiento después del episodio vandálico.

El equipamiento es utilizado para el registro del presentismo del personal hospitalario y forma parte de los bienes del Estado provincial. Su destrucción no solo implica la pérdida del dispositivo, sino también la interrupción de una herramienta utilizada para la gestión administrativa del hospital.

Tras constatar los daños, las autoridades del Hospital de Allen formalizaron la denuncia ante la Policía, con el objetivo de que se investigue cómo ocurrió el hecho y se determine quiénes fueron los responsables.

También iniciaron actuaciones administrativas

Además de la denuncia policial, el Ministerio de Salud informó que se iniciaron sumarios y procedimientos administrativos para establecer responsabilidades y avanzar con las medidas que correspondan por los daños ocasionados al patrimonio estatal.

Desde la cartera sanitaria cuestionaron el ataque y remarcaron que se trata de equipamiento perteneciente al Estado provincial.