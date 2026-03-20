De qué murió Chuck Norris, ícono del cine de acción y las artes marciales

El actor y artista marcial Chuck Norris murió a los 86 años, según confirmaron medios internacionales y su propia familia a través de redes sociales. La noticia generó impacto global, ya que se trataba de una de las figuras más icónicas del cine de acción y la cultura pop.

De acuerdo con la información difundida, el fallecimiento ocurrió el 19 de marzo de 2026 y fue comunicado públicamente al día siguiente. Su familia indicó que murió rodeado de sus seres queridos y en paz, aunque sin brindar detalles sobre las causas.

Qué se sabe sobre su muerte

En las horas previas, se había informado que el actor había sido hospitalizado en Hawái por una emergencia médica, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

Si bien no se difundieron detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento, los reportes coinciden en que se trató de un episodio repentino.

El comunicado de la familia Norris

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, la familia de Carlos Ray Norris (nombre real del actor) expresó su profundo dolor por la pérdida:

«Con el corazón encogido compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris. Fue un símbolo de fuerza para el mundo, pero para nosotros era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia. Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba».

Quién fue Chuck Norris

Nacido como Carlos Ray Norris en 1940, fue mucho más que una estrella de cine:

Fue campeón mundial de karate en múltiples ocasiones

Desarrolló su propio sistema de artes marciales, el Chun Kuk Do

Alcanzó fama internacional en el cine y la televisión

Su salto a la fama llegó tras participar junto a Bruce Lee en El furor del dragón (1972), y luego protagonizó clásicos del cine de acción como Delta Force y Missing in Action.

En los años 90 consolidó su popularidad con la serie Walker, Texas Ranger, donde interpretó a un ranger texano que se convirtió en símbolo de justicia y dureza.

Un fenómeno cultural más allá del cine

Además de su carrera, Norris se transformó en un fenómeno de internet gracias a los famosos “Chuck Norris facts”, memes que exageraban su fuerza y habilidades hasta lo imposible.

Lejos de rechazarlos, el actor los adoptó con humor, lo que reforzó su popularidad entre nuevas generaciones.

Su legado

Chuck Norris deja un legado marcado por:

Más de 30 películas y múltiples series

Una influencia clave en las artes marciales en Occidente

Un lugar único en la cultura pop global

Su figura trascendió el cine: fue símbolo de disciplina, fuerza y perseverancia durante décadas.

Impacto global

La noticia de su muerte generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de todo el mundo, donde colegas, fanáticos y figuras públicas destacaron su trayectoria.

Con su partida, se cierra un capítulo importante del cine de acción, pero su imagen —entre películas, series y memes— seguirá vigente.