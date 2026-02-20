Duelo en Hollywood: murió Eric Dane, la estrella de «Grey’s Anatomy» y «Euphoria»

Hollywood despide a uno de sus rostros más carismáticos. Eric Dane, el actor que conquistó a la audiencia global como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y que recientemente impactó en Euphoria, falleció este jueves 19 de febrero 2026 a los 53 años.

La noticia de la muerte de Eric Dane fue confirmada por su familia a través de un emotivo comunicado en la revista People, donde detallaron que su deceso se produjo tras el deterioro causado por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Dane, quien hizo público su diagnóstico hace menos de un año, pasó sus últimos días rodeado de su círculo íntimo, dejando un mensaje de resiliencia y una historia de amor familiar que desafió las convenciones de la industria.

«En la salud y en la enfermedad»: el pacto final de Eric Dane con Rebecca Gayheart

La relación entre Eric Dane y la modelo Rebecca Gayheart fue, quizás, una de las más complejas y sinceras de Hollywood. Tras 20 años de matrimonio y una separación de hecho que duró casi una década, la pareja tomó una decisión crucial apenas un mes antes de conocerse el diagnóstico de ELA: retirar la solicitud de divorcio.

Aunque no convivían románticamente desde 2018, Gayheart se convirtió en el pilar fundamental del actor durante su enfermedad. En un gesto de lealtad absoluta, la actriz asumió el rol de cuidadora principal, navegando las complejidades del sistema de salud y la atención 24/7 que requería el actor. «Vivamos en la misma casa o no, estemos casados o no, él siempre será mi familia«, había declarado Gayheart poco antes del fallecimiento, honrando una «normalidad» que privilegió la unión de sus dos hijas, Billie (15) y Georgia (14).

Murió Eric Dane: el legado de Mark Sloan y su renacimiento en Euphoria

La carrera de Dane estuvo marcada por la intensidad. Su ingreso a Grey’s Anatomy como el cirujano plástico Mark Sloan lo convirtió en un icono global, aunque su salida de la serie en la octava temporada estuvo teñida por sus luchas personales contra las adicciones. Con una honestidad brutal, Dane confesó años después que su batalla contra el alcoholismo afectó su desempeño en el drama médico, pero logró redimirse profesionalmente con interpretaciones de gran peso dramático.

Su papel como Cal Jacobs en el éxito de HBO, Euphoria, demostró su rango actoral y le permitió conectar con una nueva generación de espectadores. Incluso tras el avance de la ELA, Dane participó en el rodaje de la tercera temporada de la serie y en el filme Bad Boys: Ride or Die, demostrando su determinación de «pelear hasta el último aliento».

Murió Eric Dane: una herencia de 7 millones y la protección de sus hijas

Más allá de lo artístico, la última voluntad de Dane estuvo centrada en garantizar el bienestar de sus herederas. Al no concretar el divorcio, Gayheart hereda legalmente los bienes adquiridos durante el matrimonio, mientras que sus hijas Billie y Georgia son las principales beneficiarias de un patrimonio neto estimado en 7 millones de dólares, según Celebrity Networth.

Esta cifra es el resultado de décadas de trabajo en éxitos como Marley y yo, Valentine’s Day e inversiones en bienes raíces. Para Dane, cuyo mayor temor era que sus hijas perdieran a su padre antes de tiempo, la seguridad financiera de su familia fue una prioridad absoluta en sus meses finales. Su lucha contra la ELA también dejó un legado solidario, ya que utilizó sus redes sociales para recaudar fondos y visibilizar una enfermedad que aún busca una cura.