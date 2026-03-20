Adiós al «invencible»: murió Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y el cine de acción

Hollywood y el deporte despiden hoy a una figura que trascendió la pantalla para convertirse en un ícono de la cultura popular contemporánea. Chuck Norris, el hombre que personificó la fuerza inquebrantable en clásicos como Walker, Texas Ranger y que se transformó en un fenómeno viral de internet, falleció este jueves a los 86 años.

Según confirmó su círculo íntimo a través de su cuenta oficial de Instagram, Chuck Norris se encontraba internado en Hawái tras sufrir una complicación de salud repentina. Rodeado de su familia y en paz, el actor dejó un vacío irremplazable no solo en Hollywood, sino en el corazón de millones de seguidores que veían en él un modelo de perseverancia y bondad.

Murió Chuck Norris | El comunicado oficial: «un símbolo de fuerza para el mundo»

La noticia, que rápidamente se volvió tendencia global, fue transmitida con un profundo sentido de privacidad por parte de sus herederos. En el escrito publicado este viernes, la familia Norris describió al actor como un «esposo devoto y un abuelo amoroso«, alejándolo por un momento del personaje de acción para mostrar su faceta más humana. «Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba«, reza el mensaje que ya cosecha millones de interacciones.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la «emergencia médica» que lo llevó a la internación en el archipiélago estadounidense, el comunicado enfatiza que Norris partió habiendo inspirado a multitudes a través de su disciplina y su incansable trabajo en las artes marciales.

Murió Chuck Norris | De Bruce Lee a Walker: una trayectoria de acero

La carrera de Chuck Norris fue una sucesión de hitos que definieron el cine de combate. Su legendario enfrentamiento contra Bruce Lee en El furor del dragón (1972) permanece como una de las secuencias de lucha más estudiadas de la historia del cine. Sin embargo, su consolidación definitiva llegó con la televisión y la gran pantalla durante los años 80 y 90, donde interpretó a héroes solitarios que siempre lograban imponer la justicia.

Más allá de sus películas, Norris se convirtió en la primera persona de Occidente en recibir el cinturón negro de octavo grado en Taekwondo, fundando su propio estilo de lucha, el Chun Kuk Do. Su compromiso con la disciplina lo llevó a ser un referente mundial de las artes marciales, mucho antes de que los efectos especiales dominaran el género de acción.

Murió Chuck Norris: el mito de internet y su huella en la posteridad

En la última década, Chuck Norris experimentó un renacimiento inesperado gracias a los «Chuck Norris Facts», una serie de memes que le atribuían hazañas imposibles y una fuerza sobrehumana. Con un gran sentido del humor, el actor abrazó este fenómeno, comprendiendo que su imagen se había convertido en un sinónimo universal de poder.

Hoy, ese mito se despide de la vida terrenal a los 86 años, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica y un legado de valores ligados a la fe y la disciplina. Hollywood prepara diversos homenajes para quien, durante más de medio siglo, demostró que no hacían falta superpoderes para ser el hombre más fuerte de la Tierra.