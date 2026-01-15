Del escenario al cine: Gracie Abrams se suma a un film producido por A24

Gracie Abrams atraviesa un momento de expansión creativa que va más allá de la música y ahora incursionará en el mundo de la actuación.

La cantante estadounidense se prepara para debutar como actriz en cine con un proyecto respaldado por A24, el prestigioso estudio independiente detrás de algunas de las producciones más influyentes de los últimos años.

Gracie Abrams dará el salto a la actuación con su primera película

La película se titulará Please y estará escrita y dirigida por Halina Reijn, cineasta reconocida por su mirada audaz y por explorar con profundidad las relaciones humanas desde una perspectiva contemporánea.

Aunque aún no se revelaron detalles de la trama, se confirmó que se tratará de una historia de época con un fuerte componente dramático y una aproximación poco convencional al romance, en línea con el sello autoral de su directora.

Reijn también será productora del proyecto a través de su compañía Man Up Film, junto a David Hinojosa, uno de los productores habituales de A24. La combinación de estos nombres generó expectativas dentro de la industria.

Aunque será su primera aparición en un largometraje, Abrams llega al cine tras completar recientemente su primera gira por grandes arenas en Norteamérica.