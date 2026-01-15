HBO Max renovó su acuerdo con A24 y sumará 24 estrenos exclusivos a la plataforma

HBO Max renovó su acuerdo de licencia con el prestigioso estudio independiente A24, una alianza que seguirá llevando sus películas de manera exclusiva a la plataforma.

El nuevo pacto, firmado por varios años consolida una relación estratégica que se transformó en una de las más valoradas dentro del streaming por su apuesta al cine de autor y las propuestas innovadoras.

Más A24 en HBO Max: la plataforma confirmó un nuevo acuerdo de licencia

Según lo informado, los suscriptores de HBO Max podrán acceder a 24 nuevos estrenos de A24 a medida que ingresen a la ventana de transmisión. Entre los títulos más esperados se destacan Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet y The Moment, con Charli XCX como figura principal.

La renovación llega tras el primer acuerdo anunciado en diciembre de 2023, luego de que expirara el vínculo de producción de A24 con Showtime. De acuerdo con datos de Warner Bros. Discovery, la asociación tuvo resultados contundentes, ya que durante 2025, la mitad de los títulos Pay-1 de A24 se ubicaron entre las diez películas más vistas de HBO Max en sus primeras dos semanas.

“A24 ha sido un socio increíble, que aportó a la plataforma voces creativas únicas y una audiencia profundamente comprometida”, destacó el vicepresidente ejecutivo de adquisiciones de contenido global de Warner Bros. Discovery, Royce Battleman.

Entre las próximas películas de A24 que llegarán a HBO Max figuran producciones de alto perfil como The Death of Robin Hood, con Hugh Jackman y Jodie Comer; The Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, entre tantos nombres.