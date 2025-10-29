Denunciaron falta de atención médica en la cárcel donde se encuentra More Rial

Morena Rial lleva un mes detenida en el penal de Magdalena y su abogado, Alejandro Cipolla, defiende sus derechos e intentó conseguirle la prisión domiciliaria.

Morena Rial cumple un mes detenida: su abogado pidió el cambio de penal y la prisión domiciliaria

En este sentido, el letrado manifestó en un streaming: “Mientras la Justicia decide si le dan o no la prisión domiciliaria ella sigue viviendo un calvario ahí adentro porque no le dejan pasar un teléfono y está incomunicada y puede hablar nada más solo dos veces por día, incluso hasta a veces le limitan hablar con sus abogados”.

“Ya pedí el cambio de establecimiento penitenciario siempre pensando que se lo pueden negar por un tema de comodidad para mí porque yo no puedo manejar 400 km para ir a ver a un detenido para planificar una defensa y el penal pone mil peros”, cerró al contar sobre el ataque que sufrió la joven tras las rejas.

Por otro lado, en SQP, se supo que la hija de Jorge Rial, tiene algunos días de visitas en el penal pero decidió que ninguno de sus familiares pueda verla.