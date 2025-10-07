Morena Rial está cada vez más cerca de obtener la prisión domiciliaria: el documento que presentó la jueza 

Morena Rial continúa detenida en la Unidad Femenina 51 de Magdalena a la espera de quedar en libertad pero con prisión domiciliaria. En esta oportunidad, no se le concedería la excarcelación.

En los últimos días, circularon las versiones de que la Justicia estaría considerando dejarla en libertad pero, esta vez, con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.

¿Qué pasará con la prisión domiciliaria de Morena Rial?

Por esa razón, Martín Candalaft mostró en DDM (América TV) «un documento que acaba de ser emitido por el juzgado de garantías de San Isidro. Con este documento, estamos en condiciones de decir que está bastante cerca de conseguir la domiciliaria, sobre todo por el último párrafo».

En el mismo, la secretaria expresa: «Tengo el agrado de dirigirme a usted por disposición de la Sra. Jueza a fin de solicitarle que tenga a bien informar sobre la factibilidad técnica para implementar el sistema de monitoreo electrónico vía GPS en el domicilio donde residirá el causante, donde reside Evelyn Denise Martínez en San Justo».

«Se deja expresa constancia que la nombrada estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada, es decir, es una madre con un hijo menor de edad, por lo que deberá realizar el presente de forma indefectible y preferencial», concluye.

¿Dónde cumpliría Morena Rial la prisión domiciliaria?

En las últimas horas, se conoció quién saldría de tutora de la hija de Jorge Rial en caso de que salga de la cárcel.

En Polémica en el bar (América), Mariano Iúdica le realizó una entrevista telefónica a Evelyn, la mejor amiga de Morena y madrina de su pequeño hijo Amadeo, donde contó detalles de su reciente visita al penal de Magdalena y luego de conocerse una carta de la influencer escrita de puño y letra.

Ante la pregunta de cómo está Morena, contestó: «Está recapacitando, no tiene ningún privilegio, está como cualquier otra detenida. Fui a verla y le acerqué algunas cosas que le mandó su padre, cosas para comer y de higiene».

Y agregó respecto de su alimentación: «Estaba comiendo poco. Obviamente está comiendo lo que comen todas las personas del lugar, pero ella estaba con algunos episodios de ansiedad y todo eso. Así que era por ese tema».