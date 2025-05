Desde Europa, Paula Bernini denunció que le hackearon el home banking y le vaciaron las cuentas

Paula Bernini sorprendió a sus seguidores con un fuerte reclamo en sus redes sociales: le hackearon el home banking y vaciaron sus cuentas en pesos y dólares. La periodista de TN se encuentra de viaje por Europa, acompañada de sus padres Ana y Hugo.

Paula Bernini explicó como se dio cuenta del hackeo

«1 de la mañana y no me puedo dormir porque no tengo buenas noticias. Vulneraron la seguridad de mi home banking. Sí, me hackearon el home banking, algo que yo no escuché nunca, porque supuestamente todo lo que es la seguridad de los bancos es efectiva», comenzó en su descargo.

Y detalló: «En mi caja de ahorro, en pesos y en dólares, yo había depositado plata de mi papá también para poder pagar los gastos que hacíamos acá en Europa con las tarjetas».

«Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo, porque siempre hablamos de que te pueden hackear determinadas plataformas, determinadas redes, pero el home banking, la seguridad de un banco, no lo puedo creer», continuó conmovida.

La periodista explicó cómo fue el proceso y el trato que le dieron en el banco cuando ella notó que no tenía el dinero depositado: «En Venecia yo me di cuenta de que algo estaba pasando con mi home banking, porque yo no me podía meter. De un momento a otro, no pude poner más mi clave de seguridad. Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era un error de sistemas, que pruebe al otro día. Al otro día probé y no pude meterme. En ese momento recibí en mi mail una alerta de movimientos extraños. Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era porque estaba haciendo gastos en dólares. Me quedé tranquila».

«Volví a llamar al banco para que me dieran una clave provisoria. Me dijeron que no podían, que tenía que hacer un reconocimiento facial, el reconocimiento facial no me lo tomaba. Bueno, hoy después de mucho insistir, cuando les dije que usen la plata de mi home banking para pagar las tarjetas, me dijeron que la plata no la tenía, que me habían hackeado«, contó.

Bernini trajo seguridad a sus seguidores y contó que tiene otra forma de pagar el viaje: “Esto no te arruina la vida, pero sí te hace pasar un mal momento, no está bueno. Y les voy a contar lo que verdaderamente me jodió”.

“Se lo conté a mis viejos, no tendría que habérselos contado, porque se amargaron mucho. Porque mi papá se hace mucha mala sangre, este viaje se paga igual. De alguna manera, el viaje se va a pagar. Estamos en medio de un viaje que la estamos pasando maravillosamente y hay que seguir pasándolo así”, cerró la periodista, buscando el lado positivo de lo sucedido.