«Deseo que Croacia les meta cuatro»: a la Selección Argentina le desearon lo peor

En el programa español El Chiringuito, el panelista Juan Manuel Rodríguez le tiró muy mala onda a la Selección Argentina. En la previa del encuentro por la semifinal del Mundial Qatar 2022 ante Croacia, el periodista español deseó que La Scaloneta sufra una goleada en contra.

Las malas vibras del panelista español responden a las polémicas que hubo en cuartos de final, cuando la Selección- escándalo mediante- se impuso ante Países Bajos por penales. En ese contexto, al español no le gustó para nada la actitud que tuvieron los jugadores del conjunto nacional y le deseó lo peor.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo”, disparó el panelista en el programa español.

“Será un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero es que les metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que va a pasar”, continuó.

Lionel Scaloni se debate entre Di María o Paredes

El entrenador argentino Lionel Scaloni se debate entre Ángel Di María y Leandro Paredes para definir el equipo que enfrentará hoy a Croacia en la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

La duda entre dos referentes del ciclo es la duda que tiene el entrenador en las horas previas al partido que se jugará a partir de las 16 en el estadio Lusail.

Con respecto a los cuartos de final ante Países Bajos, Nicolás Tagliafico ingresará por el suspendido Marcos Acuña, mientras que Di María o Paredes entrarán por Lisandro Martínez.