Desestimaron demanda por agresión sexual contra Steven Tyler, líder de Aerosmith

Un juez federal de Manhattan desestimó definitivamente una demanda en la que se acusaba al

cantante de Aerosmith, Steven Tyler, de agredir sexualmente a una modelo adolescente dos veces en un mismo día a mediados de la década de 1970.

El juez de distrito Lewis Kaplan declaró que Jeanne Bellino no puede reclamar daños y perjuicios a Tyler, de 76 años, en virtud de una ley de 2000 de la ciudad de Nueva York que protege a las víctimas de violencia de género.

Dijo que resultaría vano presentar una demanda modificada, y desestimó el caso de Bellino con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentarse. Kaplan rechazó una demanda previa en febrero.

El vocalista de Aerosmith negó «vehementemente» las acusaciones de Bellino, que incluyen que la agredió en una cabina telefónica y más tarde en un hotel durante el verano de 1975, cuando ella tenía 17 años.

Kaplan dijo que la ley municipal no era retroactiva, y que la demanda por agresión de Bellino habría expirado al cumplir los 19 años.

También dijo que dos leyes estatales más recientes, la Ley de Supervivientes Adultos y la Ley de Víctimas Infantiles, no reavivaban la demanda.

Tyler también enfrentó una demanda en Los Ángeles, en la que Julia Misley afirmaba haber sido agredida sexualmente por el vocalista en 1973, cuando ella tenía 16 años y él 25.

Los padres habían cedido custodia de la víctima

La demandante, ahora de 65 años, afirma que cuando tenía 16 años su madre cedió su custodia a Tyler, entonces de 25, permitiéndoles vivir y viajar juntos sin implicaciones legales.



«Cuando la demandante tenía 16 años, el ACUSADO ANÓNIMO 1 utilizó su papel, estatus y poder como conocido músico y estrella de rock para acceder a la demandante, prepararla, manipularla, explotarla y agredirla sexualmente durante más de tres años«, sostiene la demanda.

Los abogados de Holcomb explicaron que por requisitos legales no pueden confirmar la identidad del demandado, sin embargo la demanda cita el libro de memorias del rockero de 74 años.



«Sus padres se enamoraron de mí, me firmaron un papel para tener su custodia y para que no me arrestaran si viajábamos fuera del estado. Me la llevé de gira», dice Tyler describiendo el comienzo de la relación con una adolescente cuya identidad preserva.



Por su parte, la revista especializada Rolling Stone destacó que Julia Holcomb es citada en un perfil sobre Tyler que data de 1976.