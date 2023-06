Por qué Lionel Messi le escapó a la periodista Sofía Martínez en la despedida de Juan Román Riquelme

Lionel Messi estuvo ayer en la despedida de Juan Román Riquelme, ídolo de Boca. Una de las imágenes que llamó la atención del evento fue ver al crack rosarino escapando de la periodista Sofía Martínez, quien cubrió el campo de juego para la TV Pública.

Todo comenzó cuando Martínez ingresó al vestuario visitante y allí tuvo un entredicho con Alfio «Coco» Basile. “No podés estar acá, fijate. Anda para allá. No mirés que te vas a asustar. No podés meterte en un vestuario de hombres”, le dijo Basile a Sofi mientras trataba de que se vaya.

Toda la situación fue presenciada por el capitán de la Selección Argentina que estaba sentado en un costado y fue testigo directo del cruce. Lejos de intervenir, el crack decidió irse y no participar de la polémica.

Finalmente la cronista se quedó sin el testimonio de Messi que prefirió evitar todo tipo de polémicas y se alejó del lugar cuando las cámaras no lo enfocaban.

Por qué Lionel Messi le escapó a Sofi Martínez

A raíz de lo que se vio en la despedida de Juan Román Riquelme, aparecieron versiones que indican un supuesto malestar de Antonela Roccuzzo. Le habría pedido a Lionel Messi que no se acercara a Sofi Martínez.

La periodista se había hecho viral durante el Mundial de Qatar al conmoverse mientras entrevistaba al capitán argentino. Las repercusiones en redes sociales no se hicieron esperar.

«Sofi Martinez entró al vestuario, enfocaron a Messi y al instante el 10 desapareció. Entendió todo. Claramente hubo reto en casa», fue uno de los comentarios en Twitter.

Lionel Messi le escapó a Sofi Martínez: las reacciones en redes

Messi viendo que Sofi Martínez se está acercando con el micrófono: pic.twitter.com/pqMuHaan6J — EZZE ⭐⭐⭐ (@EZZEAKD) June 25, 2023

Messi explicándole a Antonela las veces que intentó gambetear a Sofi Martinez:pic.twitter.com/3zI3IBTVuW — Esteban Fulanito 🇦🇷⭐⭐⭐ (@EstebanFulanito) June 25, 2023

Sofi Martinez entró al vestuario, enfocaron a Messi y al instante el 10 desapareció. Entendió todo. Claramente hubo reto en casa. https://t.co/iDfT24jLGd — pela (@elpeladosilvia) June 25, 2023

Messi escondiendose de Sofi Martinez: pic.twitter.com/hzNj5WkZ9W — ramardo (@Ramardoh1) June 25, 2023