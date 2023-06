Sofía Martínez se refirió al cruce que tuvo con «Coco» Basile en la despedida de Juan Román Riquelme

La periodista Sofía Martínez explicó su cruce con Alfio «Coco» Basile en la despedida de Juan Román Riquelme.

La cronista utilizó el aire de Perros de la Calle, el programa de Urbana Play, para aclarar la situación. Allí tiene su columna deportiva.

«Lo lindo de estos partidos es estar en los vestuarios, en la previa, que en un partido oficial no te lo permiten”, comenzó relatando Martínez.

«En la despedida de Riquelme había dos vestuarios en lugar de uno. Yo era la encargada de entrar al de la Selección Argentina y Titi Fernández al de Boca», continuó.

“A mi me dieron el Ok de entrar al de la Selección Argentina y por eso pasé. Román ya sabía todo lo que iba a pasar así que no era una sorpresa”, agregó antes de comentar el incómodo episodio.

“Querida, no podés estar acá. Fijate… mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le había dicho el histórico entrenador a la cronista.

Qué dijo Sofía Martínez del cruce con Coco Basile

“Cuando me dan aire entro al vestuario y salta el Coco Basile y mi primera reacción fue que lo que me decía me lo decía en joda”, reconoció Sofía Martínez que trabajó en el partido homenaje a Juan Román Riquelme para la TV Pública.

“No podía creer que me lo estaba diciendo en serio. Estaba todo chequeado para que entre, pero por ahí él no lo sabía, Fue un error de comunicación”, agregó tiempo después.

“Cuando terminó todo él me dijo que no sabía que estaba arreglado y aceptó que no estaba de acuerdo en que una mujer entre a un vestuario de hombres. Tiene otra concepción y lo entiendo”, señaló Martínez.

“Yo creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención”, cerró la cronista.

Respecto de las repercusiones que tuvo el episodio, Martínez señaló: “Yo no leo mucho lo que pasa en las redes y creo que se interpretó que entré de manera atrevida y eso no es así. Yo entré después de tener la autorización”.