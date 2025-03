Despidieron al chofer de Mirtha Legrand y hay escándalo: «siempre desconfiaron de él»

Múltiples fuentes informaron esta semana que Marcelo, histórico chofer de Mirtha Legrand, fue despedido por la familia de la conductora, luego de 30 años de servicio. La desvinculación desató un escándalo, ya que una fuente cercana a la familia aseguró que nunca confiaron en él. Por su parte, la diva de los almuerzo se mostró triste por la partida del hombre. Todos los detalles.

«Mirtha nunca hubiera querido perderlo»: versiones cruzadas por el despido del chofer de Mirtha Legrand

Luis Bremer confirmó en sus redes sociales que Marcelo, chofer de Mirtha Legrand y su familia, fue despedido luego de trabajar durante 30 años con la conductora. El contexto del despido fue confuso para el exempleado de los Legrand, quien no se lo veía venir. La estrella de los almuerzos también quedó impactada, según informaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

«Mirtha quedó como espectadora de lo que sucedió. Ella nunca hubiera querido perderlo. No fue una determinación suya. Al parecer, hubo un reclamo salarial, pidió un aumento«, explicaron los periodistas. Además, detallaron cuales eran las tareas que llevaba a cabo Marcelo.

«Trabajaba de domingo a domingo, llevaba a Mirtha a todos lados, pero también se ocupaba del traslado de los hijos de Juana Viale al colegio, hacía mandados y si Marcela Tinayre viajaba, era él quien la llevaba a Ezeiza», detalló Pallares.

«Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella expresó su enojo, pero no pudo hacer nada al respecto«, sumó Lussich. Por su parte, el comunicador Juan Etchegoyen aseguró que habló con una fuente cercana a la familia, quien detalló el motivo detrás del inesperado despido.

«A mi lo que me dice una persona que se crió cerca de Mirtha en el mundo de la tele me asegura que hace años lo querían echar a Marcelo”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live”.

“Me dice que el verdadero motivo de porque lo echan es que tenían miedo lo que podía costar la indemnización después de tantos años y tenían miedo de que pueda contar secretos e intimidades de la familia y me agrega que siempre desconfiaron de él”.

Sin embargo, Marcelo expresó estar completamente sorprendido. «Si te dicen por qué me echaron avísame así me entero”, le dijo el exchofer a Etchegoyen en un audio.

“No pierdas tiempo porque yo no voy a hablar con nadie, yo primero tengo que resolver el problema en el trabajo. Llamá a Story Lab y a la señora y preguntá qué pasó. Averígualo con ellos y de mí no vas a tener ninguna información”, expresó.

“Si vos sabes el por qué decímelo así me entero yo también. Yo la verdad no tengo nada para decirte porque no lo sé, si te informaron eso será eso. No te podría decir otra cosa”, concluyó.