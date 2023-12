Desvincularon a Osvaldo Bazán de TN: el rol de Jonatan Viale en la decisión

Osvaldo Bazán no continuará en Todo Noticias. Foto: Gentileza.

El año se acerca a su final y en la televisión, varios de los principales canales se encuentran cerrando sus grillas y respectivos planteles de periodistas, en vistas a lo que será el 2024. Fue en ese contexto que TN, que viene de anunciar la incorporación de Jonatan Viale, decidió desvincular a Osvaldo Bazán de la señal.

Así lo confirmó el propio periodista y escritor, quien en un video compartido en su canal de YouTube explicó las razones de su abrupta salida del canal, en el que formaba parte del equipo de Solo una vuelta más, con Diego Sehinkman como conductor.

«Como ustedes saben Joni Viale va a ir a TN, como va de 9 a 10, el programa de 8 a 10, de dos horas, se corta a una sola hora. Va a haber muchos pasos y tiempo entre los conductores, entonces el programa va a tener poco tiempo y en general va a ser informativo, y en un programa así yo no tengo mucho que hacer… La verdad«, comenzó su explicación.

Bazán señaló que su lugar en el programa era «para tratar de preguntar, charlar y opinar, pero yo no llevo noticias al programa, hay otros que hacen esas funciones y las hacen muy bien«. Por esa razón, dijo que el canal lo llamó para avisarle que «no me renuevan el contrato».

Consultado por si le hubiese gustado continuar, aseguró que sí y explicó: «Primero porque la paso bien, segundo porque me interesa lo que hago y tercero porque tengo que trabajar de algo, tengo que pagar las expensas y eso, al contrario de lo que la gente cree, no todos los que trabajan en televisión tienen sueldos exorbitantes».

Sobre su futuro, bromeó que «enero siempre fue de vacaciones», aunque aclaró que desde el canal le dijeron «en febrero o en marco vemos como viene todo» y que sigue «estando en los planes de TN».

Fuera de la señal de noticias, reveló que por el momento «no tengo ninguna otra propuesta de nada, no es que es wow que me llueven las ofertas, tampoco lo estoy buscando». De todas formas, anticipó que continuará generando contenido en su canal de YouTube, donde «me gustaría hablar con mucha gente sin problemas de horarios y esas cosas«, afirmó.

Jonatan Viale, su llegada a TN y la salida de Bazán

La salida de Osvaldo Bazán fue resuelta a poco para que Jonatan Viale inicie su nuevo programa en Todo Noticias, luego de dejar su programa de actualidad política en La Nación+ de lunes a viernes.

Aunque el propio periodista vinculó el desembarco del conductor a su partida, manifestó su respeto a la decisión del canal y desmintió cualquier tipo de inconveniente con el hijo de Mauro Viale.

Incluso compartió una foto sonriente junto a él en su cuenta de X, donde dejó un mensaje irónico por los rumores y trascendidos que hablaban de un conflicto entre los dos: «Documento gráfico que muestra la bronca con @JonatanViale que me dejó sin trabajo (fue la cláusula que puso para ir a TN)».

Documento gráfico que muestra la bronca con @JonatanViale que me dejó sin trabajo (fue la cláusula que puso para ir a TN) pic.twitter.com/WhI8XcS4zj — OB (@osvaldobazan) December 29, 2023

Con información de A24