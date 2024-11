Develan cómo fueron las últimas horas de Liam Payne: whisky, cocaína y otros excesos

La muerte del cantante Liam Payne sacudió al mundo en octubre de este año. El músico se encontraba de visita en nuestro país y falleció luego de caer por el tercer piso del hotel Casa Sur, donde se estaba hospedando. El medio estadounidense TMZ pudo acceder a documentos de la investigación del accidente donde se detallan como fueron las últimas horas del intérprete con vida.

Las últimas horas de Liam Payne antes de su muerte: contrató trabajadoras sexuales, consumió cocaína y tomó whisky

Según la información a la que pudo acceder el portal estadounidense, Liam pidió 4 gramos de cocaína y 4 botellas de whisky la noche anterior a su muerte. A la mañana siguiente pidió 5 botellas más de whisky y le escribió a su amigo Roger Nores para que le consiguiera el servicio de dos trabajadoras sexuales.

Antes del mediodía, Payne volvió a mensajear a su amigo para pedirle otros 6 gramos de cocaína. Liam tuvo relaciones con las dos jóvenes en la habitación y se puso violento cuando le pidieron que les pague. Nuevamente, Roger apareció para pagarle a las trabajadoras y aseguró que el músico estaba bien cuando lo dejó solo en el hotel.

Sin embargo, horas antes del accidente las cámaras de seguridad muestran como el personal del hotel tuvo que subir al ex One Direction hasta su habitación sujetándolo de las extremidades, mientras estaba inconsciente.

Imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, horas antes de la muerte de Payne. (Foto: Daily Mail)

En la llamada al 911 que se difundió horas después de la muerte se escucha a un empleado de Casa Sur contando que Liam estaba bajo el efecto de sustancias, que se había puesto violento y les preocupaba su seguridad al estar en una habitación con balcón. Aproximadamente una hora después, el joven tuvo el accidente que terminó con su vida.

“La víctima no adoptó una postura refleja para protegerse de la caída. Para la justicia, esta situación no podría tomarse como la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, dado el estado en el que se encontraba, no sabía qué estaba haciendo ni podía comprenderlo”, lee el documento al que tuvo acceso el portal de noticias norteamericano.

TMZ aseguró que los amigos de Payne tenían razones para no querer dejarlo solo cerca de una terraza. Aparentemente, desde sus épocas en One Direction que Liam se sentía encerrado en los cuartos de hoteles y en mayo de este año ya había intentando escaparse por un balcón mientras estaba hospedándose en Florida, Estados Unidos.