Le robaron a Dante Spinetta mientras dormía: qué se llevaron

Dante Spinetta se compró una camioneta hace menos de dos meses y sintió furia cuando vio que se la habían robado, mientras estaba durmiendo.

Así fue el robo de la camioneta de Dante Spinetta:

“Les quiero contar que anoche, a eso de las 3 de la mañana, me robaron la camioneta mientras yo dormía”, contó el cantante en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Era una camioneta que tengo hace menos de dos meses. Pasé 12 años sin cambiar el auto y para que un gil de mie… venga a robármela”, se indignó el hijo de Luis Alberto Spinetta.

Dante compartió la foto de la camioneta que le robaron por si alguien la llega a encontrar y le quiere dar algún tipo de información sobre el vehículo que pudo comprarse después de tantos años de trabajo y esfuerzo.

#CABA

A Dante Spinetta le robaron la camioneta de la puerta de su casa en Villa Urquiza. Asegura que son recurrentes los delitos en la zona. Se mostró indignado con lo que pasa en "villurca" pic.twitter.com/HhTiVdxoEc — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 29, 2024

“Me siento súper frustrado con esto, por eso se los quiero compartir. Sabemos que Argentina está picante y en Villa Urquiza no paran de robar. Esa es la realidad. No sé qué pasa, pero roban casas, los medidores de agua, los bronces de los porteros eléctricos, bicicleta, moto, todo lo que se te ocurra. Esperemos que cambie la situación. Me robaron mi Toyota. Quizás vuelve, quizás no, pero al que se la llevó que se vaya bien a la con… de su madre”, concluyó el artista, muy enojado por los continuos episodios de inseguridad que ocurren en su barrio.

En diálogo con Desayuno Americano, el cantante dijo que alza la voz para que se puede reforzar la seguridad en su barrio: “La frustración de que te roben las cosas. En tres minutos arrancaron la camioneta con esos inhibidores electrónicos que tienen”.

“Apareció una oportunidad de comprarme la camioneta y ni dos meses la pude tener. No me quiero hacer el abanderado de Urquiza, solo quiero contar lo que está pasando en el barrio. Los barrios que tienen salida a General Paz están teniendo muchos robos. Esto está desbordado por una situación social de hace años. Hay barrios mucho más picantes, pero no puede ser que te quiten las cosas así y no se pueda progresar. Para mí era una sensación de progreso”, aseguró el artista.

En el programa de Pamela David le explicaron que suelen cruzar los autos a Brasil con patentes falsas y le explicaron que le copiaron la frecuencia.

“El robo duró dos minutos real. Lo tengo filmado. Ojalá que aparezca. Me han dicho que la cruzan con patente falsa. El seguro está bien, pero me voy a comprar otra cosa buena y me van a robar de nuevo. Yo en Urquiza vivo hace 20 años. En el momento que me mudé era un barrio de casas tomadas y aunque no lo creas era más tranquilo. Ahora que hay edificios modernos, se puso como objetivo por la salida a General Paz”, consideró el músico.