Cada 20 de agosto el calendario marca una fecha especial para los amantes de la gastronomía: el Día mundial de la papa frita. Esta celebración rinde homenaje a uno de los acompañamientos más populares y versátiles del planeta, cuyo origen se disputa entre Francia y Bélgica, pero que con el tiempo logró conquistar paladares en todos los rincones del mundo.

En esta ocasión, la efeméride invita no solo a disfrutarlas, sino también a descubrir cuál es la mejor manera de prepararlas en casa para que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro. Te contamos cómo hacer las mejores papas fritas.

Día mundial de la papa frita: el secreto para que salgan perfectas

La papa, un tubérculo que forma parte de la mesa cotidiana en innumerables culturas, se presta a ser preparada de múltiples maneras, con infinidad de acompañamientos y condimentos que realzan su sabor. Sin embargo, la versión que conquista mesas en todo el mundo es su versión frita. Solas o como guarnición, las papas fritas son sin dudas las más elegidas por grandes y chicos.

A continuación, se presenta la receta que promete ser la más fiel al estilo tradicional y, al mismo tiempo, la más efectiva para lograr papas fritas doradas, crocantes por fuera y suaves por dentro:

Ingredientes

4 papas grandes

Aceite de girasol alto oleico, canola o maíz en cantidad suficiente para una fritura profunda

Sal fina a gusto

Agua fría

Hielo (opcional)

Procedimiento