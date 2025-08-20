ESCUCHÁ RN RADIO
Día mundial de la papa frita: el secreto para que salgan perfectas

El paso a paso para que las papas fritas te queden doradas por fuera, tiernas por dentro y con un sabor increíble.

Cada 20 de agosto el calendario marca una fecha especial para los amantes de la gastronomía: el Día mundial de la papa frita. Esta celebración rinde homenaje a uno de los acompañamientos más populares y versátiles del planeta, cuyo origen se disputa entre Francia y Bélgica, pero que con el tiempo logró conquistar paladares en todos los rincones del mundo.

En esta ocasión, la efeméride invita no solo a disfrutarlas, sino también a descubrir cuál es la mejor manera de prepararlas en casa para que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro. Te contamos cómo hacer las mejores papas fritas.

La papa, un tubérculo que forma parte de la mesa cotidiana en innumerables culturas, se presta a ser preparada de múltiples maneras, con infinidad de acompañamientos y condimentos que realzan su sabor. Sin embargo, la versión que conquista mesas en todo el mundo es su versión frita. Solas o como guarnición, las papas fritas son sin dudas las más elegidas por grandes y chicos.

A continuación, se presenta la receta que promete ser la más fiel al estilo tradicional y, al mismo tiempo, la más efectiva para lograr papas fritas doradas, crocantes por fuera y suaves por dentro:

Ingredientes
4 papas grandes
Aceite de girasol alto oleico, canola o maíz en cantidad suficiente para una fritura profunda
Sal fina a gusto
Agua fría
Hielo (opcional)

Procedimiento

  1. Lavar cuidadosamente las papas, pelarlas y cortar en bastones de 10 a 12 centímetros de largo y de 1 a 2 centímetros de lado aproximadamente, procurando un tamaño uniforme para una cocción pareja.
  2. Lavar los bastones de papa varias veces bajo el chorro de agua hasta que esta salga transparente. Este paso elimina el almidón superficial que podría impedir que queden crocantes.
  3. Dejar reposar los bastones sumergidos en agua fría con hielo durante al menos 30 minutos. El frío contrae las fibras y mejora el resultado final.
  4. Escurrir y secar completamente las papas con un paño limpio o papel absorbente, para reducir el riesgo de salpicaduras y mejorar la reacción en el aceite.
  5. Calentar el aceite a 120 o 130 grados C e incorporar las papas en pequeñas tandas. Cocinar hasta que estén tiernas pero sin llegar a dorarse, entre 5 y 6 minutos. Retirar y colocar sobre una bandeja cubierta con un paño apenas húmedo.
  6. Una vez frías, elevar la temperatura del aceite a 175 o 180 grados C. Freír nuevamente las papas en tandas hasta alcanzar una textura crocante y un color dorado uniforme, aproximadamente 2 o 3 minutos.
  7. Escurrir el exceso de aceite usando papel absorbente y salar a gusto mientras aún estén calientes.
  8. Servir de inmediato para conservar el punto crocante.

