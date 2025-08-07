Un pan esponjoso, sin gluten y lowcarb: la receta saludable que se volvió furor

En un momento donde la alimentación saludable gana cada vez más espacio en la cocina cotidiana, la autora Ana Garat, creadora de Simple & Lowcarb, comparte una receta ideal para quienes buscan cuidar su cuerpo sin resignar sabor. Este pan esponjoso, rico en fibras, sin gluten y bajo en carbohidratos, es perfecto para acompañar cualquier comida o disfrutar solo, con un poco de palta o manteca de maní.

Cómo preparar este pan y qué se necesita:

Ingredientes:

4 huevos enteros

2 claras de huevo adicionales

1 cucharada sopera de aceite de oliva

2 cucharadas soperas de manteca o ghee

½ taza de agua tibia

⅔ tazas de psyllium

¼ taza de harina de lino (o semillas de lino molidas)

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de sal marina

½ taza de semillas de girasol

1 cucharada sopera de semillas de sésamo

Paso a paso:

Preparación inicial: Separar las claras de las yemas. En un bowl, mezclar las yemas con el aceite de oliva, la manteca o ghee derretido y el agua tibia. Incorporar los secos: En otro recipiente, unir el psyllium, la harina de lino, la sal marina y el bicarbonato. Agregar esta mezcla seca al bowl de las yemas y mezclar bien. Batir las claras: En un bowl aparte, batir las 4 claras (las 2 separadas más las adicionales) a punto nieve. Unir ambas mezclas: Incorporar dos cucharadas de las claras montadas a la preparación anterior para aflojar la textura. Luego, añadir el resto de las claras de manera envolvente. Agregar semillas: Sumar las semillas de girasol y mezclar suavemente. Volcar la preparación en un molde de silicona y decorar con más semillas por encima. Cocción: Llevar al horno medio por 45 a 60 minutos. Al retirarlo, dejar reposar al menos 15 minutos antes de desmoldar.

Este pan se puede conservar en la heladera por 4 o 5 días, o bien cortarlo en porciones y freezarlo para tener siempre a mano una opción saludable y casera.