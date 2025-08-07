ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Un pan esponjoso, sin gluten y lowcarb: la receta saludable que se volvió furor

Ideal para quienes buscan una alimentación consciente, este pan es libre de gluten, bajo en carbohidratos y muy fácil de preparar. Una receta de Ana Garat que combina sabor, textura y nutrición en cada bocado.

Redacción

Por Redacción

Pan lowcarb

Pan lowcarb

En un momento donde la alimentación saludable gana cada vez más espacio en la cocina cotidiana, la autora Ana Garat, creadora de Simple & Lowcarb, comparte una receta ideal para quienes buscan cuidar su cuerpo sin resignar sabor. Este pan esponjoso, rico en fibras, sin gluten y bajo en carbohidratos, es perfecto para acompañar cualquier comida o disfrutar solo, con un poco de palta o manteca de maní.

Cómo preparar este pan y qué se necesita:

Ingredientes:

  • 4 huevos enteros
  • 2 claras de huevo adicionales
  • 1 cucharada sopera de aceite de oliva
  • 2 cucharadas soperas de manteca o ghee
  • ½ taza de agua tibia
  • ⅔ tazas de psyllium
  • ¼ taza de harina de lino (o semillas de lino molidas)
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de sal marina
  • ½ taza de semillas de girasol
  • 1 cucharada sopera de semillas de sésamo

Paso a paso:

  1. Preparación inicial: Separar las claras de las yemas. En un bowl, mezclar las yemas con el aceite de oliva, la manteca o ghee derretido y el agua tibia.
  2. Incorporar los secos: En otro recipiente, unir el psyllium, la harina de lino, la sal marina y el bicarbonato. Agregar esta mezcla seca al bowl de las yemas y mezclar bien.
  3. Batir las claras: En un bowl aparte, batir las 4 claras (las 2 separadas más las adicionales) a punto nieve.
  4. Unir ambas mezclas: Incorporar dos cucharadas de las claras montadas a la preparación anterior para aflojar la textura. Luego, añadir el resto de las claras de manera envolvente.
  5. Agregar semillas: Sumar las semillas de girasol y mezclar suavemente. Volcar la preparación en un molde de silicona y decorar con más semillas por encima.
  6. Cocción: Llevar al horno medio por 45 a 60 minutos. Al retirarlo, dejar reposar al menos 15 minutos antes de desmoldar.

Este pan se puede conservar en la heladera por 4 o 5 días, o bien cortarlo en porciones y freezarlo para tener siempre a mano una opción saludable y casera.


Temas

Recetas

sin harinas

En un momento donde la alimentación saludable gana cada vez más espacio en la cocina cotidiana, la autora Ana Garat, creadora de Simple & Lowcarb, comparte una receta ideal para quienes buscan cuidar su cuerpo sin resignar sabor. Este pan esponjoso, rico en fibras, sin gluten y bajo en carbohidratos, es perfecto para acompañar cualquier comida o disfrutar solo, con un poco de palta o manteca de maní.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios