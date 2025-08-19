Cómo hacer fideos rojos con salsa cremosa de nuez para quedar como un verdadero chef 

Los fideos rojos se elaboran con remolacha y son perfectos para comer con una salsa de nuez, que es tan suave como sabrosa. La masa se prepara con puré de remolacha cocida, mezclado con harina y huevo. Se puede cortar en tallarines, cintas o el formato que se prefiera. Y cocinarlos como cualquier pasta fresca.

Cómo hacer fideos de remolacha para 4 personas con salsa de nueces

La salsa se hace con nueces, que se procesan con un poco de ajo, aceite de oliva, crema, sal y pimienta. El resultado es una crema espesa, perfecta para envolver los fideos sin opacarlos. También se le puede sumar un poco de queso rallado para darle más cuerpo y más sabor.

Este plato no solo es una opción distinta y casera, sino que también permite jugar con los ingredientes: se puede servir con hojas verdes, un toque de limón rallado o hierbas frescas.

Ingredientes

Para la masa:

300 g de harina 000

1 remolacha mediana

1 huevo

1 cucharada de aceite de oliva

1 pizca de sal

Para la salsa:

100 g de nueces

1 diente de ajo pequeño

100 ml de crema de leche

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Agua de cocción de la pasta

Queso rallado

Preparación:

Procesar la remolacha cocida hasta obtener un puré liso. En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Hacer un hueco en el centro, agregar el puré de remolacha, el huevo y el aceite de oliva. Amasar. Dejar reposar tapada durante 30 minutos.

Estirar la masa con palo o máquina de pastas. Cortar en tiras. Reservar espolvoreados con harina para que no se peguen.

En una licuadora o procesadora, colocar las nueces, el ajo, la crema, el aceite de oliva, sal y pimienta. Procesar hasta obtener una crema espesa.

Hervir los fideos en abundante agua con sal durante 2–3 minutos. Colar y reservar una taza del agua.

Poner los fideos en la olla, agregar la salsa de nuez y un poco del agua reservada si hace falta. Mezclar bien hasta que los fideos queden bien cubiertos. Servir con un poco de queso rallado.