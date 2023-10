Dónde está Martín Insaurralde, tras el escándalo de las fotos con Sofía Clerici

Martín Insaurralde, exfuncionario del gobierno de Axel Kicillof, se encuentra envuelto en un escándalo tras hacerse públicas las imágenes junto a Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella, que la modelo publicó en redes sociales. El bochornoso episodio puso al político en el ojo de la tormenta, por lo que decidió sostener el bajo perfil en la últimas semanas.

Así fue que la periodista Mercedes Ninci quiso saber dónde se aloja Martín Insaurralde, quien dio cuenta de que el intentendente de Lomas de Zamora se mudó a un exclusivo country de provincia de Buenos Aires, con máxima seguridad en su ingreso.

De acuerdo a lo que contó Nincy sobre su investigación, Martín Insaurralde se fue de Puerto Madero, donde había llegado en el pasado por la seguridad de su hija y de Jesica Cirio, y llegó al exclusivo country que tiene una laguna y fastuosas casas.

«Los vecinos me dicen que no saben nada porque no se lo ve, está guardadísimo» contó la periodista sobre Martín Insaurralde, quien debió renunciar a su cargo de Jefe de Gabinete tras el escándalo con Sofía Clerici.

Si bien Mercedes Nincy intentó llegar hasta la casa de Martín Insaurralde en el exclusivo country, la seguridad del predio no la dejó pasar y la amenazó con llevarla detenida si continuaba con su insistencia de ingresar al barrio privado.

Quiénes son los exclusivos abogados que designó Martín Insaurralde

El ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde quedó en medio del escándalo, por el que se abrieron una serie de causas en su contra, en las que se lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, el jefe comunal de Lomas de Zamora reaccionó ante su complejo panorama judicial y designó a dos abogados para que lleven adelante su defensa. Se trata de Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, conocidos letrados penalistas, que supieron intervenir en múltiples causas complejas que tramitaron en los tribunales de Comodoro Py.

En el caso de Insaurralde, los experimentados abogados serán los encargos de representarlo ante las causas que lo señalan por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, iniciadas luego de que salieran a la luz una serie de imágenes suyas en un lujoso yate en Marbella, España.