Georgina Barbarossa dudó de Jesica Cirio y reveló qué pasó tras la entrevista: «Como un perrito»

Tras el mano a mano con Jesica Cirio, Georgina Barbarossa contó detalles de la entrevista que salió al aire este domingo en la Peña de Morfi (Telefe).

Se trató de una entrevista que se desarrolló de forma más incisiva, a diferencia de la primera vez que rompió el silencio, que sucedió en el Noticiero de la gente.

“Fue un programa muy especial, ¿cómo la notaste a ella?”, le preguntó Alejandro Guatti, notero de Intrusos (Intrusos), a la salida del estudio. “Incómoda, ¿cómo va a estar?”, lanzó Georgina desde su auto y con un gesto serio muy distinto al que nos tiene acostumbrados. “Le pregunté todo lo que todos tenemos ganas de saber y preguntarle: ¿cómo no se ha dado cuenta antes?”, lanzó la actriz.

🚨 Yategate: Georgina Barbarossa apuntó contra Jesica Cirio



💬 “Yo me hubiera dado cuenta que estaba casada con un corrupto”.



Cc #ALaTarde @jotaxTV pic.twitter.com/StyAsZ6LBB — América TV (@AmericaTV) October 9, 2023

“Insististe mucho con esa pregunta, ¿sentiste que ella se molesto?”, indagó el movilero.

“No, no, no; no se molestó. Lo que pasa es que me llama la atención que vivas diez años con una persona y no te des cuenta de la cantidad de gastos siendo un empleado público, donde está gastando la plata de todos los argentinos”, expresó la conductora dando cuenta de su postura frente a la situación.

“¿Le creíste?”, preguntó el movilero, ante lo cual Barbarossa se mostró dubitativa. “Qué se yo… no sé. La verdad que no sé eso. Supongo que no es fácil para ella y bueno, se tiene que expedir la Justicia. Creo que realmente es un momento muy perjudicial para ella”, indicó con tono serio. E inmediatamente volvió a hacer hincapié en cómo a lo largo de los años que estuvo en pareja con Martín Insaurralde no se dio cuenta “de nada”.

“Me parece raro que no te des cuenta. Viene Vasco y me dice: ‘negra, vamos a dar una vuelta al mundo’ y me lleva en primera clase y yo le digo: ‘¿Vasco, de donde sacaste la guita…?’”, reflexionó la actriz.

Qué contó Georgina Barbarossa tras de la entrevista con Jesica Cirio

Ya en su programa matinal, Barbarossa fue consultada por sus compañeros sobre lo que ocurrió durante el corte del programa.

“Ella estaba muy pachucha. Era como un perrito”, manifestó la conductora de A la Barbarossa, sobre la forma en la que la vio a la modelo, que se mostró sensible al referirse a la presunta traición de su ex esposo, tras el escándalo de su viaje a Marbella.

Luego, la conductora habló de lo que pasó después de que se apagaran las cámaras: “En el corte, estuvimos bien, no hubo ningún tipo de discusión”, añadió, acerca de las preguntas incisivas que formuló en vivo, al punto de acorralar a Cirio.

“Yo le pregunté ‘¿estás bien?’. Porque fue difícil”, confesó Georgina, después de haberla visto llorar al aire a su compañera de trabajo. “¿Hubo algo que te haya dicho en el corte que no lo puedas contar?”, quiso saber Analía Franchín.

“No”, sentenció sin dar mayores detalles al respecto.