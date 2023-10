Revelan una impensada conexión entre Sofía Clerici y Jésica Cirio: ¿de qué se trata?

Apenas estalló el escándalo por el romance entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde, Ulises Jaitt se subió a la polémica con picantes posteos. Y en las últimas horas, compartió una impensada coincidencia de la modelo con Jesica Cirio, expareja del político.

Tal como reveló el hermano de Natacha a través de su cuenta de Twitter, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) se atendió en septiembre del año pasado en el centro de estética que pertenece a una amiga íntima de Clerici.

En la publicación de la mencionada red social, Ulises mostró dos postales. En una, se la puede ver a Jesica luego de visitar el salón de belleza Maison Cavalo. Por otro lado, aparece Sofía junto a María Cavallo, la dueña del lugar.

María tiene un millón de seguidores en Instagram, y sigue a Clerici, tanto en su cuenta personal como en la del centro de estética. En su perfil se define como “mujer de negocios” y tiene en su lista de seguidores a varios famosos: L-Gante, Candelaria Tinelli, Coti Romero y Charlotte Caniggia.

Jesica pasó por el salón de belleza en septiembre del 2022. Ese dato no es menor ya que, según se supo en los últimos días, Sofía y Martín Insaurralde habrían empezado su relación en 2021, por lo que ya se conocían en ese momento.

Jesica Cirio yendo a la estética de la amiga íntima de Sofía Clerici en septiembre del año 2022. pic.twitter.com/7UGaF8RRUE — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) October 7, 2023

La reacción de Insaurralde tras el reproche de Jésica Cirio por el viaje a Marbella: «Me descompensé»

La conductora de «La Peña de Morfi», se mostró angustiada este domingo por lo que esto significa en su vida no solo personal, también profesional y cómo podría perjudicarle.

Sobre su reacción al enterarse de todo, contó que le escribió a Martín Insaurralde y le reclamó: «Él se enojó, me bloqueó, y no habló más. Le pedí explicaciones, y no me las dio. Ningún tipo de explicación, nada. Le hablé en un tono bastante más alto y después de eso me descompensé porque para mí fue muy fuerte ver todo eso», reiteró.

Finalmente confesó sobre cómo se siente: «Yo estoy destrozada, anímicamente, pero a la vez también tengo que estar fuerte, tengo que sostener una nena chiquita. A nivel mediático, que se digan tantas cosas. Amo mi trabajo, me gusta trabajar, siempre trabaje. Esto es una pesadilla«, cerró Jésica Cirio en su mano a mano con Georgina Barbarossa.