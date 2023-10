Qué dice el acta de divorcio entre Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Luego del escandaloso viaje a Marbella de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici, Jesica Cirio habló en La Peña de Morfi, el programa de Telefe.

Fue Georgina Barbarossa quien entrevistó a la modelo para conocer su situación económica, luego de que la denunciaran por enriquecimiento ilícito.

Luego de esa entrevista en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece, mostraron el acuerdo de divorcio realizado entre Martín Insaurralde y Jesica Cirio. El documento confirma el final formal del matrimonio entre ambos. Rodrigo Lussich exhibió el acta.

En el papel se pudo observar el acta de divorcio pero no el acuerdo económico que alcanzó la pareja. «Es el acta de divorcio no el acuerdo posterior que ella niega, el acuerdo extrajudicial de 20 millones de dólares», señaló el periodista mientras se compartían las imágenes del papel en cuestión.

Jesica Cirio, furiosa por la entrevista de Georgina Barbarossa

Luego de la entrevista en La Peña de Morfi, Jesica Cirio se retiró furiosa del canal por “las preguntas fuera de libreto” que la actriz le habría hecho.

«Jesica vio las preguntas del cuestionario antes en su camarín«, dijo Marcela Tauro en Intrusos pero se sorprendió al aire cuando Georgina Barbarossa indagó más de la cuenta.

“Me hablan de un ensayo, pero se sorprendió porque Georgina puso preguntas que no estaban pautadas y se recontra enojó. Se fue enojada y no saben si va a ir el domingo. Yo creo que no va a ir”, reveló la periodista de América.