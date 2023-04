Durísima devolución de Germán Martitegui a un participante de MasterChef: «Hay cosas que no se opinan»

Germán Martitegui, jurado de MasterChef, se mostró durísimo con Rodolfo, participante del reality. Ocurrió anoche mientras se desarrollaba la gala de eliminación del programa de Telefe.

A los concursantes ayer les tocó preparar nueve mini tarteletas de masa quebrada con curd de naranja y merengue suizo.

En ese contexto, a Rodolfo le recordaron que la preparación no debía quedar cruda como le ocurrió tiempo atrás con otra receta.

“Por ahí comemos de forma distinta”, indicó el periodista que participa del reality. “No, crudo es crudo, acá y en la China”, le respondió Martitegui.

Al momento de probar las tarteletas, la primera impresión de Martitegui fue que la preparación estaba mucho más líquida de lo necesario.

“Algo en el curd está muy líquido, ¿no?”, preguntó en forma sarcástica. “Creo que no alcanzó a cuajar, yo lo probé y estaba bueno, bien de consistencia”, se defendió el participante.

“Rodolfo, en cocina hay cosas que se pueden opinar y cosas que no. Y para cualquier profesional que llamenos, este curd no está cocido. Y no es un problema del abatidor, es un problema de la temperatura a la hora en que lo hiciste. Ese curd está mal, está crudo”, sentenció Martitegui, ante la atenta mirada del participante.

Nuevo eliminado en MasterChef

MasterChef tuvo una nueva gala de eliminación. En el programa compitieron los que más flojos habían estado durante la semana: Aquiles, Juan Francisco, Rodolfo, Silvana, Delfina, Juan Ignacio y María Sol.

Todos recibieron una receta y el desafío era recrear exactamente igual unas mini tarteletas de masa quebrada con curd de naranja y merengue suizo.

Tras la deliberación del jurado, fue Juan Ignacio el que resultó eliminado. “Es más que un honor y un sueño cumplido haberles presentado mis platos a ustedes”, dijo antes de retirarse del certamen.