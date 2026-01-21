Escándalo familiar: la polémica actitud de Victoria Beckham en la boda de Brooklyn y Nicola

Lo que debía ser el día más feliz para Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Florida se ha transformado en el epicentro de un conflicto mediático sin precedentes para una de las familias más poderosas del espectáculo. A casi cuatro años del enlace, nuevas revelaciones de los protagonistas han puesto en duda la armonía de la «Brand Beckham«.

Según el propio Brooklyn, su madre, la diseñadora Victoria Beckham, habría «secuestrado» un momento clave de la fiesta, provocando una incomodidad que escaló hasta la ruptura de la comunicación con sus hermanos menores, Romeo y Cruz.

El baile de la discordia para Brooklyn Beckham: ¿qué pasó realmente en la pista con Victoria Beckham?

La controversia gira en torno a un momento específico durante la actuación de Marc Anthony. Mientras que la tradición indica que el primer baile pertenece exclusivamente a los recién casados, Brooklyn afirma que su madre tomó un protagonismo inesperado.

Sentimiento de humillación: «Nunca he sentido tanta incomodidad o humillación en mi vida«, expresó el joven de 26 años al describir cómo se sintió ante los 500 invitados.

Testimonios cruzados: Stavros Agapiou, presente en el evento, respaldó inicialmente la versión de Brooklyn en redes sociales: “Yo estuve ahí y es verdad, él dice la verdad”, señaló. Aunque luego eliminó su comentario.

La versión oficial: el entorno de Victoria sostiene que la fiesta respetó la tradición y que Brooklyn fue quien invitó a su madre al escenario cerca de las 11 de la noche.

Respuesta irónica: en medio del escándalo, reflotó un antiguo tuit de Victoria donde afirmaba: «Nunca he conocido una pista de baile que no me guste«, frase que hoy alimenta memes y críticas sobre su presunta falta de empatía durante la boda.

Según los protagonistas de la boda, el baile entre Victoria Beckham y su hijo Brooklyn Beckham durante la boda de este último con Nicola Peltz provocó una controversia familiar que rápidamente se hizo pública, ya que la madre del novio habría bailado de manera obscena ante los invitados, luego de correr a la novia del lugar principal y protagonista.

Según su propio testimonio, Brooklyn Beckham aseguró que su madre “secuestró” el primer baile planeado con su esposa, lo que lo dejó “humillado” y muy incómodo ante los quinientos invitados, que habrían quedado sorprendidos por la reacción de la ex Spice Girl.

La guerra de los vestidos y el peso de la «Marca Beckham» en la boda de Brooklin Beckham y Nicola Peltz

Más allá de la pista de baile, el conflicto tiene raíces más profundas vinculadas a la moda y la imagen pública. Uno de los puntos más críticos fue la elección del vestido de novia de Nicola Peltz.

El diseño fallido : aunque Nicola deseaba usar un diseño de Victoria , el taller de la ex-Spice Girl informó que no llegaban con los tiempo s. Brooklyn sostiene que su madre retiró el apoyo a último momento.

: aunque deseaba usar un , el taller de la ex-Spice Girl informó que s. Brooklyn sostiene que su madre retiró el apoyo a último momento. La desmentida de Vogue : la estilista Leslie Fremar aclaró que el vestido final de Valentino llevó un año de trabajo, contradiciendo la versión de una cancelación imprevista.

: la estilista aclaró que el llevó un año de trabajo, contradiciendo la versión de una cancelación imprevista. Prioridades en jaque: Brooklyn cuestionó duramente cómo su familia valora la promoción y los patrocinios por encima de los lazos privados, asegurando que para ellos «la marca Beckham es lo primero«.

Ante este escenario de distanciamiento, que incluyó la ausencia de la pareja en el cumpleaños 50 de David Beckham, Brooklyn y Nicola decidieron renovar sus votos en una ceremonia privada, buscando «paz, privacidad y felicidad» lejos de las cámaras y de sus propias familias.