Escándalo en la familia Beckham: David habló por primera vez tras las duras acusaciones de Brooklyn

El empresario David Beckham habló por primera vez sobre las fuertes acusaciones de su hijo Brooklyn, quien los acusó a él y a su esposa Victoria, de manipular la prensa y querer sabotear su relación con su esposa Nicola Peltz en un comunicado que difundió en sus historias de Instagram, derribando la imagen de “familia perfecta” que mantiene el Clan Beckham.

El presidente del Inter Miami evitó hacer declaraciones en la prensa durante su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos.

“Los niños cometen errores”: David Beckham se refirió a las acusaciones de su hijo Brooklyn

Sin embargo, horas después optó por referirse al escándalo en el programa financiero Squawk Box de CNBC. Si bien no respondió punto por punto a los dichos de su hijo mayor, mantuvo una respuesta firme y diplomática sobre la postura de Brooklyn.

En un discurso casi cuidado, Beckham habló sobre “los peligros de las redes sociales” y cómo afectan a la juventud: “Siempre he hablado de las redes sociales y su poder. Para bien y para mal. Lo malo que hemos hablado sobre el acceso a los niños hoy en día es que puede ser peligroso”.

Además, destacó la importancia de usar las redes como una herramienta para difundir: “Personalmente, especialmente con mis hijos, he descubierto que es importante usarlas con buenas intenciones. He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños”.

David evitó meterse de lleno en el escándalo familiar y habló desde su postura paternal: “He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles”.

A diferencia de lo que había declarado su hijo, el empresario dejó que Brooklyn se exprese, sin negar ninguno de sus puntos: “A veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”.