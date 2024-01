El comentario de Flor Vigna que incomodó a Noelia Marzol en el Bailando 2023

La reciente incorporada al Bailando 2023 protagonizó un divertido pero incomodo momento anoche en la pista del programa conducido por Marcelo Tinelli y emitido por América TV. En medio de la promoción de su nueva canción Picaflor, Flor Vigna hizo una interesante confesión luego de que Tinelli le preguntara por el tema.

«Flor me dijo que PicaFlor está dedicado a Nico Occhiato y a otros picaflores también.» dijo el conductor del programa.

«Sí. Es más, con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada. Es una señora con muchos códigos.» contestó Vigna, quien se encuentra en el programa temporalmente reemplazando a Pampita en el jurado.

Ante esta confesión Noelia se tapó la cara avergonzada ya que su marido se encontraba entre el público del programa. «Ramiro (su esposo) sabe todo. Estuve tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo.» afirmó la bailarina acerca de su relación de pareja. «Pero ahora me acordé de que con Noe compartimos dos picaflores. Pero después vino un Ramiro, un Castro, una Maca para Hoppe. Eso es lo lindo de haber compartido un picaflor.» expresó la jurado.

Ante esto, Ángel de Brito, también jurado del programa, intervino: «Que diga algo Noelia que está muy calladita.» Noelia contestó: «Yo voy a dejar que responda Flor, que tomó la iniciativa. Yo conocí a un montón de gente, pero estoy enamorada de mi marido.»

Luego de este episodio, la bailarina casada con Ramiro Arias habló con Ciudad Magazine y se mostró molesta por los comentarios de Vigna: «Me molestó lo que pasó porque estaban mi marido y mis hijos, sino banco el show. Lo entiendo perfecto. Pero el contexto no me pareció que se prestara en absoluto.»

Además, fue contundente cuando se le preguntó si el «picaflor» era Nicolás Cabré: «Yo tengo mi vida súper resuelta. No me interesa hablar de mis ex». Luego, fue dura con la jurado del Bailando: «Pregúntale a Flor que es la que promociona su trabajo con ellos.»

El insólito percance que sufrió Camila Homs en la pista del Bailando

En la gala del ritmo de Pop Hits 2000 Homs tuvo un incidente que disimuló con elegancia. Todo parecía bien encaminado, pero en medio de la coreografía la modelo sufrió un percance con el calzado y se le rompió el taco de uno de sus zapatos.

Para sorpresa de todos, Camila Homs siguió con la coreografía como pudo y al finalizar todo el estudio la aplaudió por su actitud de afrontar el baile con semejante dificultad.

“Apenas empezó la coreografía, yo la verdad que nunca había visto esto en la pista. Se le pianto el taco a Cami Homs y siguió bailando como una reina, impresionante. Con el pie derecho como si tuviera taco, no apoyaba nunca, apoyaba la puntita. Tremendo”, expresó Marcelo Tinelli y felicitó a la participante.

En ese sentido, su bailarín también transmitió su admiración hacia la compañera y Cami Homs admitió: “Lo sentí apenas se salió y eso que no estaba flojo, no se, sucedió. Lo sentí y dije acá no pasó nada e intenté hacerlo de la mejor manera, capaz en algún momento se notó pero traté de darlo todo y que salga como queríamos”.