Flor Vigna se despidió del Bailando y lloró emocionada: el motivo de su salida

Durante la noche de ayer la bailarina y actriz Florencia Vigna anunció su salida del Bailando 2023 en plena pista de baile ¿El motivo? Busca priorizar su carrera como cantante.

«Hoy es el último baile de Flor Vigna en el programa, se va una de las candidatas del título» dijo Marcelo Tinelli antes de que comenzara la presentación de la cantante. Luego aclaró, para darle tranquilidad al equipo, que Vigna ya tiene su reemplazo planeado. «Yo soy medio llorona» advirtió la actriz y se le quebró la voz.

«Primero quiero agradecer muchísimo, porque yo entré acá con 20 años, aprendí un montón de cosas, perdí, gané, me halagaron, me criticaron y sobre todo aprendí. Y mirándote a los ojos te quiero agradecer, porque aprendí una bocha acá y porque gracias a esto me llamaron para protagónicos y papeles chiquitos también, y crecí mucho gracias a este programa”, le dijo Florencia al conductor del programa.

“Aprendí tanto a producir que me armé mi propia productora: invierto todos los días mi dinero, mi tiempo, tengo mi equipo, hago autogestión con mi proyecto de música. Le estoy metiendo todo. Y después de tanto, tanto sembrar están saliendo muchos frutos, mucho trabajo, tenemos una gira muy importante. Mañana tocamos con Los Palmeras en el Movistar Arena y no estaba pudiendo con todo”, comentó acerca de su salida.

También dijo que además de tener que dejar el programa para seguir su sueño como cantante tuvo que hacerlo por su salud. «El otro día me enfermé, el cuerpo me dijo que pare, mi mamá me dijo: ‘Deja de hacerte la Wonder Woman, no podés, estás toda rota’. Entonces lo hablé con los chicos, con la produ y traté de hacer lo mejor posible. Y sé que quien es mi reemplazo la va a romper y que yo por ahí funciono más desde la tribuna motivándolos, que estando por ahí molestando, enfermándome y no pudiendo con todo.» Luego se confirmó que su reemplazo será la conductora y bailarina Noelia Marzol, quien ya había sido participante del Bailando.