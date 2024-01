Charlotte Caniggia insultó a Coti Romero en el Bailando 2024 y renunció al programa

Anoche Charlotte Caniggia volvió a la pista del Bailando luego de haberse tomado unas vacaciones de 15 días con Roberto Storino, su pareja actual.

En la previa de su presentación, el conductor le preguntó a la mediática acerca de las duras palabras que le había dedicado con anterioridad a Coti Romero. “¡La falsa! ¡Hola!” la saludó Charlotte a la participante, quien también es integrante del streaming del programa.

La exparticipante de Gran Hermano, quien se encontraba en la cabina de streaming con sus compañeros, no dudó en responderle: «Falsa pero me quedo a trabajar». Marcelo Tinelli, le pregunto a la hija de Claudio Caniggia porque no había aceptado la invitacion al programa de streaming.

“No quiero estar con ellos porque son todos unos falsos, que la chupen”, lanzó Charlotte y Coti respondió: “Mientras no chupemos la de tu novio, no pasa nada”.

La discusión siguió escalando y la interprete de «Champagne Choripan» dijo: «Sos una falsa y una irrespetuosa. En las redes dicen que sos una chanta y rompes parejas. Para mí sos mala gente. Punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma te va a volver. La que es mala persona sos vos, no yo. Besitos, bebé”.

Luego, también habló sobre el momento de llanto que protagonizó Romero unas semanas atrás en el programa. “No la soporto. No la banco a Coti. ¡No la puedo ni ver! Es más, vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lagrima, querida. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bolud* esta. Es una real bolu*, vos sos una bolu* Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no llora aunque la maten”. concluyó duramente la mediática.

La reacción de Charlotte luego de la pelea

Luego, a la hora de sentenciar a un participante del programa, Charlotte fue contundente: «Voy a votar a la falsa pelotud* de Coty, no me la fumo, no la soporto, no aguanto su cara de ort*».

Sin embargo, parece ser que la bailarina se vio muy afectada emocionalmente por la agitada discusión, ya que se esa misma noche se fue llorando de la pista y decidió renunciar al certamen.

«Muchísimas gracias por todo, te pido disculpas por lo de hoy. Me pasé pero me puse tan mal que no querían que me vieran llorando. Pido disculpas a Marcelo y al Chato también, vuelvo a pedir perdón. Este año la pase increíble y estoy super agradecida.» le dijo la participante a Federico Hoppe, productor del programa, en un mensaje.

Posteriormente su bailarín, Jesús Vinent, fue a pedirle disculpas a Coti Romero por la situación. «Te pido disculpas Coty por la incomodidad que se generó en ese momento. No estuvo bueno, no estuvo copado y creo que ella después rectifico y se vio a si misma y eso detonó el llanto.» le dijo el bailarín.

Charlotte, era atacarla a Coti no humillarla jsj #Bailando2023 pic.twitter.com/dTpP3ce1kG — CÓRDOBA corazón de mi país (@cbacorazondmp) January 10, 2024

💃 Mientras tanto en el #Bailando2023, Charlotte disparó contra Coty Romero y le dijo “falsa pelotuda de mierda”



Charlotte se fue llorando después de la pelea y renunció al certamen



pic.twitter.com/AT3ouKVh8D — fefe (@fedeebongiorno) January 10, 2024

💣 Charlotte Caniggia abandonó el estudio del Bailando 2023 tras su pelea con Coty Romero



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/MYhGsPsAGk — América TV (@AmericaTV) January 10, 2024