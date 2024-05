El conmovedor deseo de Facundo, el amigo de Martín Ku en Gran Hermano: «no me lo merezco»

Facundo, el amigo de Martín Ku, es uno de los finalistas por la casa de Gran Hermano, que se sorteará en las próximas horas en el reality de Telefe. La otra participante que puede llevarse el gran premio para los invitados es Delfina, la hija de Virginia, que superó a Franco, el hermano de Bautista el último domingo.

"Yo no voy a tocar un peso de el premio, siento que, digamos, 'Entre comillas', yo no me lo merezco. No es por despreciar el premio ni nada, pero es gracias a MARTIN que estoy acá. Me gustaría que, en el caso de…

Los «chinos» conquistan la casa de Gran Hermano por estos días, como parte de los «Bro», y esperan ser los grandes ganadores de todo el reality de Telefe, entre el núcleo original de jugadores y los familiares y amigos invitados a convivir con ellos en la última etapa de la competencia.

El emotivo deseo de Facundo, el amigo de Martín Ku, si gana el premio mayor en Gran Hermano

Bajo el solcito del patio, Facundo habló con el público de Gran Hermano, tal como lo hacen otros jugadores. Es el caso de Martín Ku, el participante de Viedma que es su amigo y quien hizo de anfitrión en esta competencia.

«Puede ser mi última noche. Lo primero que hice al despertarme fue pensar otra vez en la final. Estoy muy nervioso y muy ansioso porque esta es una parte muy importante de mi vida» arrancó la conversación de Facundo con el público de Martín Ku.

Y agregó respecto del importante premio: «yo no voy a tocar un peso, siento que yo no me lo merezco. No es por despreciar el premio ni nada, pero es gracias a Martín (Ku) que estoy acá. Me gustaría que, en el caso de ganarlo, dejárselo a mi mamá. Se rompió el *rto toda la vida, como todas las madres» indicó Facundo.

Cuándo se define el concurso por la casa de Gran Hermano

Hasta este martes, Facundo, amigo de Martín Ku, y Delfina, la hija de Virginia, quedaron en competencia para ganarse el liderazgo y, así, la casa que sortea Gran Hermano.

El participante que consiga ese objetivo, este martes le entregará el liderazgo a su familiar o amigo «hermanito» y este será quien tendrá el poder por toda la semana.